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Украина и газ

Порошенко пригрозил "Газпрому" новыми убытками

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«Нефть России», 13.03.18, Москва, 07:45     Президент Украины Петр Порошенко заявил, что каждый день задержки выполнения решения Стокгольмского арбитража о компенсации "Нафтогазу" будет стоить "Газпрому" полмиллиона долларов. Об этом сообщает Korrespondent.net.
 
"Мы выиграли кейс по транзиту. 4,6 миллиарда долларов — это объем убытка, который российский Газпром должен компенсировать Украине… Сегодняшний тезис о том, что надо строить "Северный поток-2", имеет намного меньше сторонников. И еще есть одна важная деталь: "Газпром" тянет с выполнением суда по выплатам денег в пользу Нафтогаза… Хотел бы сказать, что это абсолютно бесперспективно", — заявил Порошенко на встрече с представителями бизнеса.
 
Президент заверил предпринимателей, что "Украина получит все до копейки".
 
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. По первому решению украинская госкомпания должна была выплатить 2,019 миллиарда долларов плюс 0,03% за каждый день просрочки платежа, по второму решению — российская должна 4,637 миллиарда долларов. Произведя зачет встречных требований, в итоге суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555031/

СМИ: РФ может разорвать дипотношения с Британией"Нафтогаз" пообещал не трогать транзитный газ в счет компенсации "Газпрома"
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Порошенко пригрозил "Газпрому" новыми убытками

«Нефть России», 13.03.18, Москва, 07:45    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что каждый день задержки выполнения решения Стокгольмского арбитража о компенсации "Нафтогазу" будет стоить "Газпрому" полмиллиона долларов. Об этом сообщает Korrespondent.net.
 
"Мы выиграли кейс по транзиту. 4,6 миллиарда долларов — это объем убытка, который российский Газпром должен компенсировать Украине… Сегодняшний тезис о том, что надо строить "Северный поток-2", имеет намного меньше сторонников. И еще есть одна важная деталь: "Газпром" тянет с выполнением суда по выплатам денег в пользу Нафтогаза… Хотел бы сказать, что это абсолютно бесперспективно", — заявил Порошенко на встрече с представителями бизнеса.
 
Президент заверил предпринимателей, что "Украина получит все до копейки".
 
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. По первому решению украинская госкомпания должна была выплатить 2,019 миллиарда долларов плюс 0,03% за каждый день просрочки платежа, по второму решению — российская должна 4,637 миллиарда долларов. Произведя зачет встречных требований, в итоге суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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