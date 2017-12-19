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Политика

СМИ: РФ может разорвать дипотношения с Британией

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«Нефть России», 13.03.18, Москва, 01:13    В Совете Федерации РФ допустили разрыв дипломатических отношений с Британией из-за обвинений в адрес России со стороны премьер-министра Терезы Мэй.
 
Об этом в комментариях РИА "Новости" заявил член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов. Сенатор отметил, что попытки политического давления и шантажа со стороны британских властей могут закончиться резким ухудшением ситуации – вплоть до разрыва дипломатических отношений.
 
Игорь Морозов заявил о том, что потенциальной целью подобных провокаций со стороны британских властей является попытка срыва Чемпионата по футболу 2018 г.
 
"Прецедентов подобного политического давления и шантажа немного, и все они заканчивались одним – разрывом дипотношений или их ограничением в виде отзыва послов.
 
Британцы должны знать, что натолкнутся на очень жесткий ответ со стороны России. Наша позиция будет сдержанной, адекватной, но жесткой. Мы посмотрим, какой будет ход со стороны Лондона, и адекватно ответим на этот вызов.
 
У следствия нет никаких доказательств, никаких объяснений или фактических материалов, свидетельствующих о причастности российских спецслужб к делу Скрипаля. Для наших спецслужб он давно был отработанным материалом, давно не интересовал их.
 
Я убежден, что цель всего этого – срыв чемпионата мира по футболу 2018 года. Это очень напоминает бойкот Великобританией Олимпиады в Сочи".
 
Портал "Вести.Экономика" сообщал об оценке заявлений британского премьера со стороны МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве России назвали обвинения Терезы Мэй "очередной информационно-политическая кампания, основанной на провокации".
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555030/

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СМИ: РФ может разорвать дипотношения с Британией

«Нефть России», 13.03.18, Москва, 01:13   В Совете Федерации РФ допустили разрыв дипломатических отношений с Британией из-за обвинений в адрес России со стороны премьер-министра Терезы Мэй.
 
Об этом в комментариях РИА "Новости" заявил член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов. Сенатор отметил, что попытки политического давления и шантажа со стороны британских властей могут закончиться резким ухудшением ситуации – вплоть до разрыва дипломатических отношений.
 
Игорь Морозов заявил о том, что потенциальной целью подобных провокаций со стороны британских властей является попытка срыва Чемпионата по футболу 2018 г.
 
"Прецедентов подобного политического давления и шантажа немного, и все они заканчивались одним – разрывом дипотношений или их ограничением в виде отзыва послов.
 
Британцы должны знать, что натолкнутся на очень жесткий ответ со стороны России. Наша позиция будет сдержанной, адекватной, но жесткой. Мы посмотрим, какой будет ход со стороны Лондона, и адекватно ответим на этот вызов.
 
У следствия нет никаких доказательств, никаких объяснений или фактических материалов, свидетельствующих о причастности российских спецслужб к делу Скрипаля. Для наших спецслужб он давно был отработанным материалом, давно не интересовал их.
 
Я убежден, что цель всего этого – срыв чемпионата мира по футболу 2018 года. Это очень напоминает бойкот Великобританией Олимпиады в Сочи".
 
Портал "Вести.Экономика" сообщал об оценке заявлений британского премьера со стороны МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве России назвали обвинения Терезы Мэй "очередной информационно-политическая кампания, основанной на провокации".

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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