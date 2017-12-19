«Нефть России», 13.03.18, Москва, 01:13 В Совете Федерации РФ допустили разрыв дипломатических отношений с Британией из-за обвинений в адрес России со стороны премьер-министра Терезы Мэй.



Об этом в комментариях РИА "Новости" заявил член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов. Сенатор отметил, что попытки политического давления и шантажа со стороны британских властей могут закончиться резким ухудшением ситуации – вплоть до разрыва дипломатических отношений.



Игорь Морозов заявил о том, что потенциальной целью подобных провокаций со стороны британских властей является попытка срыва Чемпионата по футболу 2018 г.



"Прецедентов подобного политического давления и шантажа немного, и все они заканчивались одним – разрывом дипотношений или их ограничением в виде отзыва послов.



Британцы должны знать, что натолкнутся на очень жесткий ответ со стороны России. Наша позиция будет сдержанной, адекватной, но жесткой. Мы посмотрим, какой будет ход со стороны Лондона, и адекватно ответим на этот вызов.



У следствия нет никаких доказательств, никаких объяснений или фактических материалов, свидетельствующих о причастности российских спецслужб к делу Скрипаля. Для наших спецслужб он давно был отработанным материалом, давно не интересовал их.



Я убежден, что цель всего этого – срыв чемпионата мира по футболу 2018 года. Это очень напоминает бойкот Великобританией Олимпиады в Сочи".



Портал "Вести.Экономика" сообщал об оценке заявлений британского премьера со стороны МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве России назвали обвинения Терезы Мэй "очередной информационно-политическая кампания, основанной на провокации".

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