«Нефть России», 13.03.18, Москва, 01:01 Блокировка "Северного потока — 2” никак не повлияет на политику России на международной арене, но может "поддержать" Украину, заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.



"Никто в госдепартаменте не верит, что блокировкой "Северного потока" можно изменить поведение России. Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему", — сказала она.



Оудкирк также отметила, что проект будет иметь "масштабные геостратегические последствия" для нескольких поколений европейцев, а продвижение "Газпрома" может привести к исчезновению "альтернативного" американского сжиженного природного газа с рынков ЕС.



Ранее председатели парламентов Литвы, Латвии и Польши потребовали от глав европейских государств принять меры против строительства газопровода.



"Северный поток — 2" представляется как коммерческий проект, но, несомненно, это — политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии — из России", — говорится в совместном заявлении спикеров.



В документе подчеркивается, что газопровод — "геополитический проект", который лишит Украину статуса страны-транзитера. Позицию, обозначенную в заявлении, уже поддержали Киев и Кишинев, сообщает "Польское радио".



"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море к ФРГ. Трубопровод планируют проложить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, планирующие начать экспорт СПГ в Европу.



Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать газопровод суммарно на 50%, то есть по 950 миллионов евро каждая. "Газпром", в свою очередь, предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.



Участники проекта планируют получить до 70% инвестиций за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость Nord Stream 2 составит 9,5 миллиарда евро.



Екатерина Соболь.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555029/ Источник: РИА «Новости» ← Госдеп предупредил о последствиях "Северного потока-2" для ЕС и США СМИ: РФ может разорвать дипотношения с Британией → Новости net.finam.ru