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Газопроводы

Госдеп признал, что блокировка "Северного потока-2" не изменит политику РФ

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«Нефть России», 13.03.18, Москва, 01:01    Блокировка "Северного потока — 2” никак не повлияет на политику России на международной арене, но может "поддержать" Украину, заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.
 
"Никто в госдепартаменте не верит, что блокировкой "Северного потока" можно изменить поведение России. Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему", — сказала она.
 
Оудкирк также отметила, что проект будет иметь "масштабные геостратегические последствия" для нескольких поколений европейцев, а продвижение "Газпрома" может привести к исчезновению "альтернативного" американского сжиженного природного газа с рынков ЕС.
 
Ранее председатели парламентов Литвы, Латвии и Польши потребовали от глав европейских государств принять меры против строительства газопровода.
 
"Северный поток — 2" представляется как коммерческий проект, но, несомненно, это — политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии — из России", — говорится в совместном заявлении спикеров.
 
В документе подчеркивается, что газопровод — "геополитический проект", который лишит Украину статуса страны-транзитера. Позицию, обозначенную в заявлении, уже поддержали Киев и Кишинев, сообщает "Польское радио".
 
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море к ФРГ. Трубопровод планируют проложить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, планирующие начать экспорт СПГ в Европу.
 
Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать газопровод суммарно на 50%, то есть по 950 миллионов евро каждая. "Газпром", в свою очередь, предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.
 
Участники проекта планируют получить до 70% инвестиций за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость Nord Stream 2 составит 9,5 миллиарда евро.
 
Екатерина Соболь.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555029/

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Госдеп признал, что блокировка "Северного потока-2" не изменит политику РФ

«Нефть России», 13.03.18, Москва, 01:01   Блокировка "Северного потока — 2” никак не повлияет на политику России на международной арене, но может "поддержать" Украину, заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.
 
"Никто в госдепартаменте не верит, что блокировкой "Северного потока" можно изменить поведение России. Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему", — сказала она.
 
Оудкирк также отметила, что проект будет иметь "масштабные геостратегические последствия" для нескольких поколений европейцев, а продвижение "Газпрома" может привести к исчезновению "альтернативного" американского сжиженного природного газа с рынков ЕС.
 
Ранее председатели парламентов Литвы, Латвии и Польши потребовали от глав европейских государств принять меры против строительства газопровода.
 
"Северный поток — 2" представляется как коммерческий проект, но, несомненно, это — политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии — из России", — говорится в совместном заявлении спикеров.
 
В документе подчеркивается, что газопровод — "геополитический проект", который лишит Украину статуса страны-транзитера. Позицию, обозначенную в заявлении, уже поддержали Киев и Кишинев, сообщает "Польское радио".
 
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море к ФРГ. Трубопровод планируют проложить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, планирующие начать экспорт СПГ в Европу.
 
Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать газопровод суммарно на 50%, то есть по 950 миллионов евро каждая. "Газпром", в свою очередь, предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.
 
Участники проекта планируют получить до 70% инвестиций за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость Nord Stream 2 составит 9,5 миллиарда евро.
 
Екатерина Соболь.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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