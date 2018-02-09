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Газопроводы

Госдеп предупредил о последствиях "Северного потока-2" для ЕС и США

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«Нефть России», 13.03.18, Москва, 00:50    Успех проекта "Северный поток 2" будет означать масштабные геостратегические последствия для ЕС и США, заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

"Это обернется массивными геостратегическими последствиями на несколько поколений. Поскольку это влияет на наших партнёров, это окажет влияние и на нас самих", — сказала она журналистам.
 
По её словам, относиться к этому проекту исключительно как к коммерческому нельзя, поскольку речь идёт о деньгах, которые будут, в том числе, идти из карманов налогоплательщиков ЕС.
 
Также она назвала худшим для США сценарием "закрытие рынка для альтернативного СПГ и усиление за счет "Северного потока 2" российского "Газпрома" — вплоть до монополизации рынка". Это поставит наших партнёров, в частности балтийские страны, под угрозу", — заметила Оудкирк.
 
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.
 
Екатерина Соболь.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555028/

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Госдеп предупредил о последствиях "Северного потока-2" для ЕС и США

«Нефть России», 13.03.18, Москва, 00:50   Успех проекта "Северный поток 2" будет означать масштабные геостратегические последствия для ЕС и США, заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

"Это обернется массивными геостратегическими последствиями на несколько поколений. Поскольку это влияет на наших партнёров, это окажет влияние и на нас самих", — сказала она журналистам.
 
По её словам, относиться к этому проекту исключительно как к коммерческому нельзя, поскольку речь идёт о деньгах, которые будут, в том числе, идти из карманов налогоплательщиков ЕС.
 
Также она назвала худшим для США сценарием "закрытие рынка для альтернативного СПГ и усиление за счет "Северного потока 2" российского "Газпрома" — вплоть до монополизации рынка". Это поставит наших партнёров, в частности балтийские страны, под угрозу", — заметила Оудкирк.
 
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.
 
Екатерина Соболь.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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