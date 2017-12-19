«Нефть России», 13.03.18, Москва, 00:37 Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о том, что "Россия либо причастна, либо потеряла контроль" над неназванным "веществом", которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. В МИД РФ назвали обвинения провокацией британских властей.



В своем выступлении в парламенте в понедельник, 12 марта, Тереза Мэй заявила о том, что

"Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, которое производится в России": "Это часть группы нервно-паралитических веществ, известных как "Новичок".



По словам британского премьера, "это было либо прямое действие российского государства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над этим веществом, имеющим потенциально катастрофические поражающими возможности".



Мэй также заявила о том, что посол РФ в Британии был вызван в МИД страны, "чтобы объяснить, о каком из двух вариантов идет речь".



В МИД РФ отметили на недопустимость подобных заявлений со стороны британских властей, заявив о том, что чиновники Соединенного Королевства начали "сочинять новые сказки". Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова также отметила, что речь идет об очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации".



"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепеличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555027/ Источник: Вести ← Депутат рады: ГТС Украины прекратит работу без РФ Госдеп предупредил о последствиях "Северного потока-2" для ЕС и США → Новости net.finam.ru