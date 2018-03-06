«Нефть России», 13.03.18, Москва, 00:06 Украинская газотранспортная система (ГТС) прекратит работу без транзита российского газа, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины Юрий Бойко.



Контракт о транзите газа из РФ в ЕС через Украину будет действовать еще 1,5 года, и Украине необходим новый контракт.



Но "Газпром" заявил о досрочном прекращении контрактов с "Нафтогазом Украины" о поставке и транзите газа из-за необъективного решения арбитражного суда в Стокгольме.



"На фоне окончания транзитного контракта (с РФ - прим. ред.) через полтора года разворачивается конфликт в газовой сфере, и без решения вопроса в рамках трехсторонних переговоров в рамках ЕК, РФ и Украины есть большая угроза того, что ГТС не будет работать после его окончания", - заявил Бойко на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник (цитата РИА "Новости").



В последние 2 года "Газпром" поставляет газ в ЕС в рекордных объемах по направлениям в обход Украины, оставляя небольшие объемы для транзита через украинскую ГТС.



Украина с 2015 г. отказывалась от закупки напрямую у "Газпрома", предпочитая покупать российский газ на рынке ЕС по ценам выше, чем у "Газпрома".



Но Украина с 1 марта 2018 г. надеялась на поставку дешевого топлива от "Газпрома" по решению суда в Стокгольме.



"Нафтогаз Украины" не успел согласовать контракт с "Газпромом" и в марте при сильных морозах вынужден был покупать дорогой газ в ЕС.



Расторжение контрактов с украинской стороной началось после "асимметричного решения" Стокгольмского арбитражного суда. Об этом председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил в эфире телеканала "Россия 24".



Он отметил, что решение суда "нарушило баланс сторон". Глава российской компании подчеркнул, что "Газпром" не будет оплачивать "решение экономических проблем на Украине".



Как сообщали "Вести.Экономика", 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинского "Нафтогаза" к российскому "Газпрому" по спору на сумму взаимных исков в $4,673 млрд.



Суд вынес решение, согласно которому российская компания должна выплатить украинской стороне $2,56 млрд, признав, что экономика Украины находится в тяжелой ситуации.



"Нафтогаз Украины" в итоге импортирует газ из Европы по цене в четыре раза выше, чем по контракту с "Газпромом", заявил ранее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555026/ Источник: Вести ← В Киеве оценили в $8 млрд иск "Нафтогаза" к РФ за потерю крымских активов Мэй обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ → Новости net.finam.ru