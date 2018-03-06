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Украина и газ

В Киеве оценили в $8 млрд иск "Нафтогаза" к РФ за потерю крымских активов

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«Нефть России», 12.03.18, Москва, 18:55    Сумма иска, поданного НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерними компаниями в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге в связи с захватом РФ активов в Крыму с учетом процентов достигает $8 млрд, сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
 
"Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Но затем встанет вопрос, как забрать (...) $5 млрд было без процентов (сумма иска - ИФ), $8 млрд - с ожидаемыми процентами", - сказал он в ходе дискуссии в фейсбуке.
 
В сентябре 2017 года Витренко оценивал сумму поданного "Нафтогазом Украины" иска в трибунал в $7 млрд с учетом процентов.
 
Рассмотрение иска "Нафтогаза" к РФ за активы в Крыму запланировано на май.
 
16 марта 2014 года более 90% жителей полуострова на референдуме проголосовали за вхождение Крыма в состав РФ. Украина и Запад не признали итоги референдума, против РФ были введены санкции за аннексию полуострова. В российском руководстве несмотря на это неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма решен окончательно и бесповоротно.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555025/

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18:55 · В Киеве оценили в $8 млрд иск "Нафтогаза" к РФ за потерю крымских активов
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В Киеве оценили в $8 млрд иск "Нафтогаза" к РФ за потерю крымских активов

«Нефть России», 12.03.18, Москва, 18:55   Сумма иска, поданного НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерними компаниями в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге в связи с захватом РФ активов в Крыму с учетом процентов достигает $8 млрд, сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
 
"Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Но затем встанет вопрос, как забрать (...) $5 млрд было без процентов (сумма иска - ИФ), $8 млрд - с ожидаемыми процентами", - сказал он в ходе дискуссии в фейсбуке.
 
В сентябре 2017 года Витренко оценивал сумму поданного "Нафтогазом Украины" иска в трибунал в $7 млрд с учетом процентов.
 
Рассмотрение иска "Нафтогаза" к РФ за активы в Крыму запланировано на май.
 
16 марта 2014 года более 90% жителей полуострова на референдуме проголосовали за вхождение Крыма в состав РФ. Украина и Запад не признали итоги референдума, против РФ были введены санкции за аннексию полуострова. В российском руководстве несмотря на это неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма решен окончательно и бесповоротно.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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