«Нефть России», 12.03.18, Москва, 18:55 Сумма иска, поданного НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерними компаниями в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге в связи с захватом РФ активов в Крыму с учетом процентов достигает $8 млрд, сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.



"Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Но затем встанет вопрос, как забрать (...) $5 млрд было без процентов (сумма иска - ИФ), $8 млрд - с ожидаемыми процентами", - сказал он в ходе дискуссии в фейсбуке.



В сентябре 2017 года Витренко оценивал сумму поданного "Нафтогазом Украины" иска в трибунал в $7 млрд с учетом процентов.



Рассмотрение иска "Нафтогаза" к РФ за активы в Крыму запланировано на май.



16 марта 2014 года более 90% жителей полуострова на референдуме проголосовали за вхождение Крыма в состав РФ. Украина и Запад не признали итоги референдума, против РФ были введены санкции за аннексию полуострова. В российском руководстве несмотря на это неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма решен окончательно и бесповоротно.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555025/ Источник: Interfax ← Умер Олег Табаков Депутат рады: ГТС Украины прекратит работу без РФ → Новости net.finam.ru