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«Нефть России», 12.03.18, Москва, 01:20 Во времена, когда зарождались картография и геометрия, видимо, год насчитывал 360 суток. Недолго думая, учёные разделили окружность на 360 градусов. Рисунки и записи самых древних цивилизаций, существовавших ещё до расцвета культуры Майя, указывают на то, что в году когда-то был всего 251 день. Вы думаете, древние не умели считать? А сегодня год насчитывает 365 суток с четвертью. Земля в своём движении вокруг Солнца переходит на всё более дальние орбиты.
Конечно, не следует забывать о «линейке», которую мы используем для измерения года. Ведь продолжительность суток тоже может меняться. Однако она, по идее, со временем должна только увеличиваться, а не уменьшаться. Потому что каждый день наша планета энергией своего вращения с помощью Луны приводит в движение огромные водяные массы – вызывает морские и океанические приливы и отливы.
Если скорость вращения Земли не прирастает, тогда удлинение орбиты объясняется увеличением массы нашей планеты. Как такое возможно?
Мы не знаем, в каком состоянии находятся вещества в центре Земли. Учитывая огромные расчётные давления и температуры, учёные говорят о твёрдой и жидкой фазах. В популярной литературе по физике отмечается, что через каждый квадратный сантиметр человеческого тела ежесекундно проходит около 6х10 в 10-й степени нейтрино, испускаемых Солнцем. А сквозь ядро Земли, которое измеряется не сантиметрами, а многими тысячами квадратных километров, проходит просто чудовищный поток энергии.
Сделав предположение о том, что неимоверно сильно сжатая материя в центре Земли находится в таком состоянии, что задерживает космические лучи, и они превращаются в материю по Эйнштейновской формуле E=mc2, мы объясним постепенный прирост массы Земли.
В школе на уроках географии рассказывают, что все материки когда-то представляли собой единое целое (сверхконтинент Пангею посреди безбрежного океана), а потом долго «расползались» в стороны. Дескать, причиной тому – движение литосферных плит (с чего вдруг они отправились в путешествие на другой конец света?). Если же мы примем гипотезу о росте Земли, тогда будет естественнее представить, что Пангея когда-то полностью покрывала земной шар. Затем из-за роста нашей планеты в её литосфере образовались трещины, которые постепенно расширялись и сегодня заполнены морями и океанами.
Представьте себе, как трескается и расходится кусками сосновая кора, когда ствол растущего дерева удлиняется и увеличивается в диаметре.
Об этом пишет газета «Энерговектор» – корпоративное издание энергетиков «ЛУКОЙЛа». В мартовском номере газеты много интересного, включая рассказы о гибридных солнцеветродизельных энергоустановка, накопителях энергии на маховиках, реформе российской энергетики, новинках высоких технологий и т. д. Прочитать мартовский номер «Энерговектора» за 2018 г. вы сможете, перейдя по ссылке сюда.