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Новости oilru.com


 
Санкции

ЕС на полгода продлил антироссийские санкции

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«Нефть России», 12.03.18, Москва, 12:40    ЕС продлил связанные с украинским кризисом санкции в отношении 150 физических лиц и 38 компаний на шесть месяцев - до 15 сентября, сообщает в понедельник Совет ЕС.
 
В коммюнике совета отмечается, что ограничительные меры связаны с "подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Срок действия санкций, введенных в марте 2014 года в отношении граждан РФ и Украины, истекал 15 марта. Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) согласовал 21 февраля продление этих санкций.
 
Санкции подразумевают заморозку активов и ограничения, связанные с путешествиями.
 
"Эти меры заключаются в замораживании авуаров и ограничении передвижений. Они продолжают применяться к 150 персонам и 38 организациям", - говорится в коммюнике пресс-службы совета, распространенном в Брюсселе.
 
Как сообщается в документе, оценка ситуации позволила прийти к заключению об отсутствии причин для изменения данного санкционного режима. При этом обновлена информация и мотивация внесения в список физических и юридических лиц, отмечается в коммюнике.
 
Юридические акты с данным постановлением Совета ЕС будут опубликованы в "Официальном журнале" ЕС 13 марта 2018 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555020/

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ЕС на полгода продлил антироссийские санкции

«Нефть России», 12.03.18, Москва, 12:40   ЕС продлил связанные с украинским кризисом санкции в отношении 150 физических лиц и 38 компаний на шесть месяцев - до 15 сентября, сообщает в понедельник Совет ЕС.
 
В коммюнике совета отмечается, что ограничительные меры связаны с "подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Срок действия санкций, введенных в марте 2014 года в отношении граждан РФ и Украины, истекал 15 марта. Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) согласовал 21 февраля продление этих санкций.
 
Санкции подразумевают заморозку активов и ограничения, связанные с путешествиями.
 
"Эти меры заключаются в замораживании авуаров и ограничении передвижений. Они продолжают применяться к 150 персонам и 38 организациям", - говорится в коммюнике пресс-службы совета, распространенном в Брюсселе.
 
Как сообщается в документе, оценка ситуации позволила прийти к заключению об отсутствии причин для изменения данного санкционного режима. При этом обновлена информация и мотивация внесения в список физических и юридических лиц, отмечается в коммюнике.
 
Юридические акты с данным постановлением Совета ЕС будут опубликованы в "Официальном журнале" ЕС 13 марта 2018 года.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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