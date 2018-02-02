«Нефть России», 12.03.18, Москва, 12:40 ЕС продлил связанные с украинским кризисом санкции в отношении 150 физических лиц и 38 компаний на шесть месяцев - до 15 сентября, сообщает в понедельник Совет ЕС.



В коммюнике совета отмечается, что ограничительные меры связаны с "подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Срок действия санкций, введенных в марте 2014 года в отношении граждан РФ и Украины, истекал 15 марта. Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) согласовал 21 февраля продление этих санкций.



Санкции подразумевают заморозку активов и ограничения, связанные с путешествиями.



"Эти меры заключаются в замораживании авуаров и ограничении передвижений. Они продолжают применяться к 150 персонам и 38 организациям", - говорится в коммюнике пресс-службы совета, распространенном в Брюсселе.



Как сообщается в документе, оценка ситуации позволила прийти к заключению об отсутствии причин для изменения данного санкционного режима. При этом обновлена информация и мотивация внесения в список физических и юридических лиц, отмечается в коммюнике.



Юридические акты с данным постановлением Совета ЕС будут опубликованы в "Официальном журнале" ЕС 13 марта 2018 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555020/ Источник: Interfax ← Владелец «Северстали» стал самым «орденоносным» миллиардером России Хорошего должно быть много: похоже, Земля растёт изнутри → Новости net.finam.ru