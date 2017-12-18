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«Нефть России», 12.03.18, Москва, 12:33 Алексей Мордашов — единственный бизнесмен в России, имеющий пять государственных наград. У Алекперова, Богданова, Вексельберга, Рашникова, Скоча и Усманова их по четыре
Обладателем самого большого числа государственных наград среди российских предпринимателей стал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Статистика награждений приведена в исследовании РБК.
Помимо Мордашова (получил пять государственных наград) в топ-5 предпринимателей по числу госнаград входят Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ), Владимир Богданов («Сургутнефтегаз»), Виктор Вексельберг («Ренова») и Виктор Рашников (Магнитогорский металлургический комбинат) — у них по четыре награды. Столько же у Андрея Скоча (USM Holdings) и Алишера Усманова (USM Holdings).
Как следует из данных исследования РБК, чаще других госнаграды получают бизнесмены с активами в металлургической (более трети от всех отмеченных) или нефтегазовой отрасли (20% от всех награжденных).
При этом строителям и ретейлерам, а также предпринимателям в области наукоемких технологий награды обычно не достаются: основатели сети «Магнит» Сергей Галицкий и «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, глава «Альфа-Групп» Михаил Фридман и его партнеры Алексей Кузьмичев и Герман Хан государственных орденов не имеют. Половина российских бизнесменов, чье состояние оценивается в миллиард долларов и более, не имеют государственных наград.
Среди менеджеров госкомпаний больше всего орденов у Сергея Чемезова («Ростех»), он также единственный представитель реального сектора экономики, у кого есть ордена «За заслуги перед Отечеством» от IV до I степени. В 2017 году помимо Чемезова кавалером этого ордена I степени также стал глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Автор: Денис Пузырев.