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Владелец «Северстали» стал самым «орденоносным» миллиардером России

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«Нефть России», 12.03.18, Москва, 12:33    Алексей Мордашов — единственный бизнесмен в России, имеющий пять государственных наград. У Алекперова, Богданова, Вексельберга, Рашникова, Скоча и Усманова их по четыре
 
Обладателем самого большого числа государственных наград среди российских предпринимателей стал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Статистика награждений приведена в исследовании РБК.
 
Помимо Мордашова (получил пять государственных наград) в топ-5 предпринимателей по числу госнаград входят Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ), Владимир Богданов («Сургутнефтегаз»), Виктор Вексельберг («Ренова») и Виктор Рашников (Магнитогорский металлургический комбинат) — у них по четыре награды. Столько же у Андрея Скоча (USM Holdings) и Алишера Усманова (USM Holdings).
 
Как следует из данных исследования РБК, чаще других госнаграды получают бизнесмены с активами в металлургической (более трети от всех отмеченных) или нефтегазовой отрасли (20% от всех награжденных).
 
При этом строителям и ретейлерам, а также предпринимателям в области наукоемких технологий награды обычно не достаются: основатели сети «Магнит» Сергей Галицкий и «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, глава «Альфа-Групп» Михаил Фридман и его партнеры Алексей Кузьмичев и Герман Хан государственных орденов не имеют. Половина российских бизнесменов, чье состояние оценивается в миллиард долларов и более, не имеют государственных наград.
 
Среди менеджеров госкомпаний больше всего орденов у Сергея Чемезова («Ростех»), он также единственный представитель реального сектора экономики, у кого есть ордена «За заслуги перед Отечеством» от IV до I степени. В 2017 году помимо Чемезова кавалером этого ордена I степени также стал глава «Газпрома» Алексей Миллер.
 
Автор: Денис Пузырев.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555019/

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Владелец «Северстали» стал самым «орденоносным» миллиардером России

«Нефть России», 12.03.18, Москва, 12:33   Алексей Мордашов — единственный бизнесмен в России, имеющий пять государственных наград. У Алекперова, Богданова, Вексельберга, Рашникова, Скоча и Усманова их по четыре
 
Обладателем самого большого числа государственных наград среди российских предпринимателей стал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Статистика награждений приведена в исследовании РБК.
 
Помимо Мордашова (получил пять государственных наград) в топ-5 предпринимателей по числу госнаград входят Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ), Владимир Богданов («Сургутнефтегаз»), Виктор Вексельберг («Ренова») и Виктор Рашников (Магнитогорский металлургический комбинат) — у них по четыре награды. Столько же у Андрея Скоча (USM Holdings) и Алишера Усманова (USM Holdings).
 
Как следует из данных исследования РБК, чаще других госнаграды получают бизнесмены с активами в металлургической (более трети от всех отмеченных) или нефтегазовой отрасли (20% от всех награжденных).
 
При этом строителям и ретейлерам, а также предпринимателям в области наукоемких технологий награды обычно не достаются: основатели сети «Магнит» Сергей Галицкий и «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, глава «Альфа-Групп» Михаил Фридман и его партнеры Алексей Кузьмичев и Герман Хан государственных орденов не имеют. Половина российских бизнесменов, чье состояние оценивается в миллиард долларов и более, не имеют государственных наград.
 
Среди менеджеров госкомпаний больше всего орденов у Сергея Чемезова («Ростех»), он также единственный представитель реального сектора экономики, у кого есть ордена «За заслуги перед Отечеством» от IV до I степени. В 2017 году помимо Чемезова кавалером этого ордена I степени также стал глава «Газпрома» Алексей Миллер.
 
Автор: Денис Пузырев.
 

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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