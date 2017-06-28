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«Нефть России», 12.03.18, Москва, 12:00 Министр коммерции КНР Чжун Шань заявил, что любая торговая война принесет несчастье всему миру. Об этом сообщает Reuters.
«Любая торговая война принесет несчастье не только Китаю и США, но и остальному миру», — сказал министр.
По его словам, Китай не хочет торговой войны и не инициирует ее.
Он также добавил, что тем не менее, Пекин поклялся защищать свои «законные права и интересы». Даже если это приведет к торговой войне с США.
Ранее сообщалось, что Китай призвал США отказаться от пошлин на сталь и алюминий.