«Нефть России», 12.03.18, Москва, 11:53 Минимальный уровень Фонда национального благосостояния (ФНБ) должен составить примерно 7 трлн руб., заявил в понедельник в программе "Поздняков" на телеканале НТВ министр финансов РФ Антон Силуанов.



"Уровень нашего резервного фонда - где-то $66 млрд США, или чуть меньше 5% ВВП. У нас по законодательству есть даже планка, это 7% ВВП - минимально необходимый уровень. Нам нужно иметь 7% ВВП как минимум, а это примерно 7 трлн рублей живых денег, вложенных в быстроликвидные активы", - сказал министр финансов. "Дальше мы можем смотреть вопросы инвестирования какой-то части нефтегазовых доходов с тем, чтобы мы могли поддерживать экономику и получать больше таких вложений", - добавил он.



Силуанов отметил, что ФНБ будет пополняться за счет соблюдения принципов так называемого бюджетного правила: "Если цена на нефть будет продолжать держаться на уровне $50-60 за баррель, то наш Фонд национального благосостояния будет пополняться".



Новое бюджетное правило подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены на нефть выше установленной планки ($40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2% с 2018 года), будут направляться не на расходы, а в резервы. Цель новшества - сглаживание резких колебаний валютного курса.

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