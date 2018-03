«Нефть России», 12.03.18, Москва, 11:45 IPO государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), вероятно, произойдет в 2019 г., несмотря на то что планировалось провести размещение акций позднее в 2018 г. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.



Задержка отражает трудности в организации того, что станет крупнейшим в мире IPO, утверждают собеседники издания.



Фондовые биржи в Нью-Йорке и Лондоне требуют для проведения IPO прозрачности и защиты акционеров. Между тем, финансы Aramco не были прозрачными.



Кроме того, процесс подготовки к IPO затягивается из-за разногласий по вопросу о выборе площадки. Некоторые саудовские чиновники, в том числе наследный принц Мухаммед бен Салман, выступают за размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Другие чиновники, участвующие в процессе, заявили, что листинг в США может подвергнуть королевство судебным искам.



В июне газета Financial Times писала, что юристы предупредили Саудовскую Аравию о рисках размещения акций в Нью-Йорке. В августе агентство Reuters сообщило, что ближневосточное королевство склоняется к проведению IPO в Нью-Йорке, несмотря на риски.



По-прежнему обсуждается вопрос о том, как будет структурирована сделка. Ранее Saudi Aramco сообщала, что разместит свои акции на саудовской бирже Tadawul, а также на одной-двух международных площадках. Это обеспечило бы как престиж, так и деньги инвесторов, необходимые для поддержки листинга.



Размещение акций за границей, в частности, должно было послать сигнал о том, что страна меняется. Фондовые биржи в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге стремятся стать площадкой для IPO Aramco.



Некоторые источники в энергетической отрасли также говорят, что Aramco может столкнуться с давлением со стороны инвесторов, поскольку компания не прошла процедуру сокращения затрат, которую западные нефтяные компании, такие как Exxon Mobil, проводили в последние годы.



Чиновники и консультанты, участвующие в этом процессе, также изучили возможность того, что IPO Aramco вообще не будет проводиться. В регионе появились спекуляции о возможной продаже доли акций суверенному фонду благосостояния, возможно, китайскому.



Как сообщали "Вести.Экономика", Saudi Aramco планирует продать до 5% акций в ходе IPO. Размещение является частью "Видения-2030" - плана наследного принца Мухаммеда бен Салмана по диверсификации экономики, созданию крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращению зависимости от углеводородов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555016/