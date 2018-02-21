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Прогнозы

Миру грозит долларовый кризис?

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«Нефть России», 12.03.18, Москва, 11:23     Пока на финансовых рынках все еще царит оптимизм, один из важнейших индикаторов указывает на серьезные проблемы - доступность долларовой ликвидности.
 
Долларовая ликвидность, а точнее стоимость долларов на межбанке, - один из наиболее верных и отслеживаемых финансистами индикаторов будущих финансовых потрясений и кредитного кризиса. На данный момент он вышел из шестилетнего диапазона, USD LIBOR-OIS (разница между ставками по долларовым кредитам на три месяца и индексными свопами overnight) в пятницу вырос на 2 б. п. и достиг 44,23 б. п.
 
Сейчас показатель находится на максимуме с момента европейского финансового кризиса 2012 г., который был предотвращен лишь усилиями Федрезерва, открывшего для ЕЦБ безлимитную долларовую своп-линию. Напомним, что в еврозоне тогда были серьезные проблемы в банковском секторе и кредиторы просто перестали давать друг другу займы в долларах.
 
На самом деле текущая ситуация на кредитном рынке не является сюрпризом. Многие эксперты активно обсуждают происходящее с конца прошлого года. Тем не менее скорость, с которой LIBOR-OIS расширяется, застала многих аналитиков врасплох: многие пытаются понять, что же происходит.
 
Ниже приведем несколько факторов, которые влияют на стоимость долларовой ликвидности в данный момент:
 
- увеличение предложения краткосрочных долговых бумаг США,
 
- отток средств с долларовых депозитов из-за роста ставок,
 
- премия за риск неопределенности денежно-кредитной политики США,
 
- повышение кредитно-дефолтных свопов (CDS) банков,
 
- спрос на доллары из-за репатриации капиталов в рамках налоговой реформы США.
 
OIS
 
OIS - это процентный своп, в котором плавающая процентная ставка является некой средней (обычно средней геометрической) ставкой овернайт. Овернайт-индексы основаны на эффективных ставках овернайт: Federal Funds Exchange Rate, Euro Overnight Index Average, Sterling Overnight Index Avirage.
 
Спред LIBOR-OIS является очень важным индикатором кредитного рынка и показывает премию за кредитный риск. Также он демонстрирует ситуацию на денежном рынке: чем он шире, тем хуже инвесторы оценивают ситуацию.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/17508
 
Некоторые из перечисленных пунктов являются вполне рядовыми, однако некоторые могут говорить о том, что в финансовой системе все не так хорошо, как кажется.
 
Какова бы ни была причина продолжающегося роста LIBOR-OIS, все это отрицательно влияет как на долларовое финансирование, так и на затраты на хеджирование. Больше всего это влияет на иностранные банки. В одном из обзоров Deutsche Bank недавно говорилось, что рост расходов на долларовое финансирование может нанести ущерб прибыльности хеджируемых инвестиций.
 
Более того, для японских банков сейчас выгоднее покупать 30-летние облигации местного правительства, чем аналогичные трежерис с учетом хеджа. Примерно такая же ситуация и с немецкими бундесами.
 
Нет никакого сомнения, что рост стоимости долларового заимствования окажет сильное влияние на все долговые рынки, поскольку трехмесячная ставка LIBOR по-прежнему остается базовой для заимствований на триллионы долларов по всему миру. Однако без точного диагноза и причины такого роста оценить последствия также достаточно проблематично.
 
LIBOR
 
Это лондонская межбанковская ставка предложения (London Interbank Offered Rate, LIBOR). Средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, которая предоставляется банкам, выступающим на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в разных валютах и на разные сроки – от одного дня до 12 месяцев.
 
LIBOR вычисляется для десяти валют: американского доллара, евро, британского фунта стерлингов, австралийского доллара, датской кроны, новозеландского доллара, швейцарского франка, японской иены, шведской кроны и канадского доллара.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555014/

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Миру грозит долларовый кризис?

«Нефть России», 12.03.18, Москва, 11:23    Пока на финансовых рынках все еще царит оптимизм, один из важнейших индикаторов указывает на серьезные проблемы - доступность долларовой ликвидности.
 
Долларовая ликвидность, а точнее стоимость долларов на межбанке, - один из наиболее верных и отслеживаемых финансистами индикаторов будущих финансовых потрясений и кредитного кризиса. На данный момент он вышел из шестилетнего диапазона, USD LIBOR-OIS (разница между ставками по долларовым кредитам на три месяца и индексными свопами overnight) в пятницу вырос на 2 б. п. и достиг 44,23 б. п.
 
Сейчас показатель находится на максимуме с момента европейского финансового кризиса 2012 г., который был предотвращен лишь усилиями Федрезерва, открывшего для ЕЦБ безлимитную долларовую своп-линию. Напомним, что в еврозоне тогда были серьезные проблемы в банковском секторе и кредиторы просто перестали давать друг другу займы в долларах.
 
На самом деле текущая ситуация на кредитном рынке не является сюрпризом. Многие эксперты активно обсуждают происходящее с конца прошлого года. Тем не менее скорость, с которой LIBOR-OIS расширяется, застала многих аналитиков врасплох: многие пытаются понять, что же происходит.
 
Ниже приведем несколько факторов, которые влияют на стоимость долларовой ликвидности в данный момент:
 
- увеличение предложения краткосрочных долговых бумаг США,
 
- отток средств с долларовых депозитов из-за роста ставок,
 
- премия за риск неопределенности денежно-кредитной политики США,
 
- повышение кредитно-дефолтных свопов (CDS) банков,
 
- спрос на доллары из-за репатриации капиталов в рамках налоговой реформы США.
 
OIS
 
OIS - это процентный своп, в котором плавающая процентная ставка является некой средней (обычно средней геометрической) ставкой овернайт. Овернайт-индексы основаны на эффективных ставках овернайт: Federal Funds Exchange Rate, Euro Overnight Index Average, Sterling Overnight Index Avirage.
 
Спред LIBOR-OIS является очень важным индикатором кредитного рынка и показывает премию за кредитный риск. Также он демонстрирует ситуацию на денежном рынке: чем он шире, тем хуже инвесторы оценивают ситуацию.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/17508
 
Некоторые из перечисленных пунктов являются вполне рядовыми, однако некоторые могут говорить о том, что в финансовой системе все не так хорошо, как кажется.
 
Какова бы ни была причина продолжающегося роста LIBOR-OIS, все это отрицательно влияет как на долларовое финансирование, так и на затраты на хеджирование. Больше всего это влияет на иностранные банки. В одном из обзоров Deutsche Bank недавно говорилось, что рост расходов на долларовое финансирование может нанести ущерб прибыльности хеджируемых инвестиций.
 
Более того, для японских банков сейчас выгоднее покупать 30-летние облигации местного правительства, чем аналогичные трежерис с учетом хеджа. Примерно такая же ситуация и с немецкими бундесами.
 
Нет никакого сомнения, что рост стоимости долларового заимствования окажет сильное влияние на все долговые рынки, поскольку трехмесячная ставка LIBOR по-прежнему остается базовой для заимствований на триллионы долларов по всему миру. Однако без точного диагноза и причины такого роста оценить последствия также достаточно проблематично.
 
LIBOR
 
Это лондонская межбанковская ставка предложения (London Interbank Offered Rate, LIBOR). Средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, которая предоставляется банкам, выступающим на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в разных валютах и на разные сроки – от одного дня до 12 месяцев.
 
LIBOR вычисляется для десяти валют: американского доллара, евро, британского фунта стерлингов, австралийского доллара, датской кроны, новозеландского доллара, швейцарского франка, японской иены, шведской кроны и канадского доллара.
 


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