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Газопроводы

Литва обратилась к главам парламентов ЕС по поводу "Северного потока — 2"

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«Нефть России», 12.03.18, Москва, 02:51     Обращение к главам парламентов европейских государств, касающееся газопровода "Северный поток — 2", подписано в воскресенье в кабинете спикера литовского парламента Виктораса Пранцкетиса, сообщает пресс-служба спикера литовского сейма.
 
"Главы парламентов Литвы, Латвии и Польши требуют от парламентов европейских государств активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС", — говорится в сообщении.
 
"Газопровод "Северный поток — 2" представляется как коммерческий проект, но, несомненно, это — политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии — из России", цитирует пресс-служба Пранцкетиса.
 
По словам председателя литовского сейма, газопровод "Северный поток — 2" является геополитическим проектом, "основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину".
 
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.
 
Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть по 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555013/

В МВФ объяснили, зачем нужно повысить цены на газ для украинцев
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Литва обратилась к главам парламентов ЕС по поводу "Северного потока — 2"

«Нефть России», 12.03.18, Москва, 02:51    Обращение к главам парламентов европейских государств, касающееся газопровода "Северный поток — 2", подписано в воскресенье в кабинете спикера литовского парламента Виктораса Пранцкетиса, сообщает пресс-служба спикера литовского сейма.
 
"Главы парламентов Литвы, Латвии и Польши требуют от парламентов европейских государств активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС", — говорится в сообщении.
 
"Газопровод "Северный поток — 2" представляется как коммерческий проект, но, несомненно, это — политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии — из России", цитирует пресс-служба Пранцкетиса.
 
По словам председателя литовского сейма, газопровод "Северный поток — 2" является геополитическим проектом, "основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину".
 
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.
 
Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть по 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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