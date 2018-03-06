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В МВФ объяснили, зачем нужно повысить цены на газ для украинцев
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«Нефть России», 11.03.18, Москва, 00:01 Разница в ценах на газ на украинском рынке является причиной коррупции и неэкономичного потребления, поэтому их необходимо повысить. Об этом в интервью "Новому времени" заявил постпред МВФ на Украине Йост Люнгман.
По словам представителя фонда, подорожание топлива поможет избежать коррупционных схем, которые заключаются в покупке газа по цене для домохозяйств с последующей перепродажей предприятиям по более высокой цене. Кроме того, считает постпред МВФ, дешевый газ наиболее выгоден "богатым людям с большими домами", потребляющим много топлива.
"Отправной точкой должна быть реализация газа по рыночной цене с тем, чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий", — заявил он.
Ранее МВФ выдвинул Киеву ряд требований для получения следующего транша. Среди них создание антикоррупционного суда, принятие закона о приватизации и урегулирование цен на газ.
На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость одной тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза.