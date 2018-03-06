Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 11 марта 2018 года, воскресенье , 04:00:14 мск
Нефть, Brent: $65.55 +0,41
Валюта:    56.8 0    70.53 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1272.76 Мб информации:

  • 537640 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Украина и газ

В МВФ объяснили, зачем нужно повысить цены на газ для украинцев

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 11.03.18, Москва, 00:01    Разница в ценах на газ на украинском рынке является причиной коррупции и неэкономичного потребления, поэтому их необходимо повысить. Об этом в интервью "Новому времени" заявил постпред МВФ на Украине Йост Люнгман.
 
По словам представителя фонда, подорожание топлива поможет избежать коррупционных схем, которые заключаются в покупке газа по цене для домохозяйств с последующей перепродажей предприятиям по более высокой цене. Кроме того, считает постпред МВФ, дешевый газ наиболее выгоден "богатым людям с большими домами", потребляющим много топлива.
 
"Отправной точкой должна быть реализация газа по рыночной цене с тем, чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий", — заявил он.
 
Ранее МВФ выдвинул Киеву ряд требований для получения следующего транша. Среди них создание антикоррупционного суда, принятие закона о приватизации и урегулирование цен на газ.
 
На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость одной тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555011/

Новак и Шефчович обсудили ситуацию с арестом активов "Газпрома"
Просмотров: 178
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Страшный сон правящих элит-3
Выставки:
Новости
Март 2018
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 
10.03.18 · Новак и Шефчович обсудили ситуацию с арестом активов "Газпрома"
10.03.18 · Украина арестовывает "Газпром": когда нечего терять
08.03.18 · Wintershall: Дания не помеха "Северному потоку-2"
08.03.18 · Рубини: блокчейн - раздутая СМИ пустышка
08.03.18 · Пушков ответил на угрозы Порошенко "Газпрому"
08.03.18 · Порошенко не сомневается, что "Газпром" выплатит Украине "все до копейки"
08.03.18 · Гройсман поручил украинскому Минюсту быстрее взыскать штраф с "Газпрома"
08.03.18 · Киев заявил об аресте активов "Газпрома" на Украине
07.03.18 · "Газпром" предлагал "Нафтогазу" встретиться
07.03.18 · Минздрав нашел незаконные свалки на месторождениях «Роснефти» и ЛУКОЙЛа
07.03.18 · Эксперты назвали самые популярные женские профессии в России
07.03.18 · Чад, Конго и Малайзия подали заявки в ОПЕК
07.03.18 · Минэнерго выступило против завершения налогового маневра в нефтянке
07.03.18 · "Ъ" сообщил о просьбе "Роснефти" о налоговых стимулах на 145 млрд руб. в год
07.03.18 · На выборах в Италии победила Россия

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

В МВФ объяснили, зачем нужно повысить цены на газ для украинцев

«Нефть России», 11.03.18, Москва, 00:01   Разница в ценах на газ на украинском рынке является причиной коррупции и неэкономичного потребления, поэтому их необходимо повысить. Об этом в интервью "Новому времени" заявил постпред МВФ на Украине Йост Люнгман.
 
По словам представителя фонда, подорожание топлива поможет избежать коррупционных схем, которые заключаются в покупке газа по цене для домохозяйств с последующей перепродажей предприятиям по более высокой цене. Кроме того, считает постпред МВФ, дешевый газ наиболее выгоден "богатым людям с большими домами", потребляющим много топлива.
 
"Отправной точкой должна быть реализация газа по рыночной цене с тем, чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий", — заявил он.
 
Ранее МВФ выдвинул Киеву ряд требований для получения следующего транша. Среди них создание антикоррупционного суда, принятие закона о приватизации и урегулирование цен на газ.
 
На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость одной тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Январь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Февраль 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
Март 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 