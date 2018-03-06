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Украина и газ

Новак и Шефчович обсудили ситуацию с арестом активов "Газпрома"

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«Нефть России», 10.03.18, Москва, 00:33    Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и министр энергетики России Александр Новак обсудили ситуацию с активами "Газпрома" на Украине, ЕК находится в тесном контакте как с Москвой, так и с Киевом, сообщил РИА Новости источник.
 
"Министр Новак связался с вице-президентом Шефчовичем. Еврокомиссия предпринимает шаги для установления фактов в контакте с украинскими властями. Мы остаемся в тесном контакте с обеими сторонами", — ответил собеседник агентства на вопрос относительно контактов Новака и Шефчовича по теме возможной заморозки активов "Газпрома".
 
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что власти страны начали опись и арест имущества, которое принадлежит "Газпрому", в рамках дела о "злоупотреблении монопольным положением на рынке".
 
Под арест, по его словам, попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". Арестованы также ценные бумаги института "ЮжНИИГипрогаз" и "Газтранзита".
 
Согласно решению Стокгольмского арбитража, "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" 2,56 миллиарда долларов по контракту на поставку газа. В российской компании заявили, что вердикт "нарушает баланс" и основывается на двойных стандартах. В "Газпроме" добавили, что компания не намерена помогать соседним странам решать экономические проблемы за свой счет.
 
Российский холдинг подал апелляцию на решение арбитража и запустил процедуру расторжения контрактов с украинской стороной. В ответ представители "Нафтогаза" заявили о планах взыскать с оппонента еще 20 миллиардов долларов.
 
Судебное разбирательство "Нафтогаза" с "Газпромом" длится с 2014 года, когда компании подали обоюдные иски друг к другу. Украина требовала ретроактивного изменения цены на топливо, взыскания переплаты за газ и отмены условия "бери или плати", рассчитывая получить около 16 миллиардов долларов. Требования российской стороны — получение задолженности за уже поставленный газ, компенсация за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты, всего более 37 миллиардов долларов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555008/

Украина арестовывает "Газпром": когда нечего терять
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Новак и Шефчович обсудили ситуацию с арестом активов "Газпрома"

«Нефть России», 10.03.18, Москва, 00:33   Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и министр энергетики России Александр Новак обсудили ситуацию с активами "Газпрома" на Украине, ЕК находится в тесном контакте как с Москвой, так и с Киевом, сообщил РИА Новости источник.
 
"Министр Новак связался с вице-президентом Шефчовичем. Еврокомиссия предпринимает шаги для установления фактов в контакте с украинскими властями. Мы остаемся в тесном контакте с обеими сторонами", — ответил собеседник агентства на вопрос относительно контактов Новака и Шефчовича по теме возможной заморозки активов "Газпрома".
 
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что власти страны начали опись и арест имущества, которое принадлежит "Газпрому", в рамках дела о "злоупотреблении монопольным положением на рынке".
 
Под арест, по его словам, попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". Арестованы также ценные бумаги института "ЮжНИИГипрогаз" и "Газтранзита".
 
Согласно решению Стокгольмского арбитража, "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" 2,56 миллиарда долларов по контракту на поставку газа. В российской компании заявили, что вердикт "нарушает баланс" и основывается на двойных стандартах. В "Газпроме" добавили, что компания не намерена помогать соседним странам решать экономические проблемы за свой счет.
 
Российский холдинг подал апелляцию на решение арбитража и запустил процедуру расторжения контрактов с украинской стороной. В ответ представители "Нафтогаза" заявили о планах взыскать с оппонента еще 20 миллиардов долларов.
 
Судебное разбирательство "Нафтогаза" с "Газпромом" длится с 2014 года, когда компании подали обоюдные иски друг к другу. Украина требовала ретроактивного изменения цены на топливо, взыскания переплаты за газ и отмены условия "бери или плати", рассчитывая получить около 16 миллиардов долларов. Требования российской стороны — получение задолженности за уже поставленный газ, компенсация за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты, всего более 37 миллиардов долларов.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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