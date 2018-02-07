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Wintershall: Дания не помеха "Северному потоку-2"
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«Нефть России», 08.03.18, Москва, 12:53 Немецкая компания Wintershall (партнер "Газпрома" по строительству газопровода "Северный поток-2") рассчитывает, что Дания не заблокирует прокладку газопровода в своих территориальных водах, заявил глава Wintershall Марио Мерен.
"Я не могу себе представить, что Дания примет решение, направленное против потребителей газа в других странах Европы. Просто противники проекта кричат громче", - отметил Мерен, сообщает ТАСС. В ноябре 2017 г. парламент Дании одобрил законопроект, благодаря которому власти могут запретить строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны.
Между тем член правления Wintershall Тило Виланд, отвечающий за проекты в России, отметил, что оператор проекта Nord Stream 2 имеет дполнительные варианты маршрута. "Всегда есть альтернативы. Всегда надо иметь в виду, что могут быть препятствия на пути", - подчеркнул Виланд.
По его словам, для обеспечения растущего потребления газа Европе необходима современная и надежная инфраструктура. "В начале марта было холодно. И в России было холодно, и в Норвегии. И если посмотрите, какие были потоки газа в Европу, то вы увидите, что норвежцы не смогли отреагировать. Единственный партнер, который отреагировал, была Россия", - подчеркнул Виланд.
Со своей стороны Мерен отметил, что в последнее время много читал в прессе о том, что Европа якобы находится "под угрозой" из-за поступающего дешевого российского газа. "Мне очень нравится эта "угроза". Я хотел бы, чтобы как можно больше газа поступало в Европу", - заключил Мерен.