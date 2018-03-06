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Украина и газ

Порошенко не сомневается, что "Газпром" выплатит Украине "все до копейки"

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«Нефть России», 08.03.18, Москва, 08:00    Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что "Нафтогаз" сможет получить от "Газпрома" "все до копейки" выплаты по спору в Стокгольмском арбитраже.
 
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны – намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.
 
"Я убежден, что Украина получит все до копейки", — заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое транслировал телеканал "112 Украина".
 
По его словам, отказ "Газпрома" платить "Нафтогазу" говорит о слабой позиции европейской компании. Порошенко также сказал, что украинские юристы прорабатывают вопрос ареста имущества с "Газпрома" в случае невыполнения решения Стокгольмского арбитража.
 
Глава украинского государства также заявил, что Украина на 25 миллионов кубов сократила потребление газа и не прекратила транзит, показав себя надежным партнером.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555002/

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Порошенко не сомневается, что "Газпром" выплатит Украине "все до копейки"

«Нефть России», 08.03.18, Москва, 08:00   Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что "Нафтогаз" сможет получить от "Газпрома" "все до копейки" выплаты по спору в Стокгольмском арбитраже.
 
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны – намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.
 
"Я убежден, что Украина получит все до копейки", — заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое транслировал телеканал "112 Украина".
 
По его словам, отказ "Газпрома" платить "Нафтогазу" говорит о слабой позиции европейской компании. Порошенко также сказал, что украинские юристы прорабатывают вопрос ареста имущества с "Газпрома" в случае невыполнения решения Стокгольмского арбитража.
 
Глава украинского государства также заявил, что Украина на 25 миллионов кубов сократила потребление газа и не прекратила транзит, показав себя надежным партнером.

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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