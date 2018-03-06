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Порошенко не сомневается, что "Газпром" выплатит Украине "все до копейки"
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«Нефть России», 08.03.18, Москва, 08:00 Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что "Нафтогаз" сможет получить от "Газпрома" "все до копейки" выплаты по спору в Стокгольмском арбитраже.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны – намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.
"Я убежден, что Украина получит все до копейки", — заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое транслировал телеканал "112 Украина".
По его словам, отказ "Газпрома" платить "Нафтогазу" говорит о слабой позиции европейской компании. Порошенко также сказал, что украинские юристы прорабатывают вопрос ареста имущества с "Газпрома" в случае невыполнения решения Стокгольмского арбитража.
Глава украинского государства также заявил, что Украина на 25 миллионов кубов сократила потребление газа и не прекратила транзит, показав себя надежным партнером.