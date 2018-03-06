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Украина и газ

Гройсман поручил украинскому Минюсту быстрее взыскать штраф с "Газпрома"

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«Нефть России», 08.03.18, Москва, 00:49    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту форсировать процедуру взыскания штрафа с "Газпрома", сообщили в пресс-службе украинского кабмина в среду.
 
Глава правительства также подчеркнул, что намерен заставить российскую компанию исполнять решения украинских судов и следовать антимонопольному законодательству страны.
 
"Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной. "Газпром" должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража и также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня был разговор о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Украины Павлом Петренко", — заявил Гройсман
 
Позднее он отметил, что в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража ответственные ведомства изучат возможность ареста зарубежных активов российской компании. Соответствующее сообщение премьер разместил на своей страничке в Twitter.
 
Решение арбитража
 
В конце февраля Стокгольмский арбитраж взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафготаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку голубого топлива) российская компания должна выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.
 
В "Газпроме" сочли, что вердикт арбитража "нарушает баланс" и заявили, что будут защищать свои права всеми законными способами. В компании указали на то, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины, что в значительной степени повлияло на конечное решение.
 
Как позднее отметил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, компания не намерена за свой счет поднимать экономику соседних стран.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555001/

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Гройсман поручил украинскому Минюсту быстрее взыскать штраф с "Газпрома"

«Нефть России», 08.03.18, Москва, 00:49   Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту форсировать процедуру взыскания штрафа с "Газпрома", сообщили в пресс-службе украинского кабмина в среду.
 
Глава правительства также подчеркнул, что намерен заставить российскую компанию исполнять решения украинских судов и следовать антимонопольному законодательству страны.
 
"Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной. "Газпром" должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража и также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня был разговор о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Украины Павлом Петренко", — заявил Гройсман
 
Позднее он отметил, что в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража ответственные ведомства изучат возможность ареста зарубежных активов российской компании. Соответствующее сообщение премьер разместил на своей страничке в Twitter.
 
Решение арбитража
 
В конце февраля Стокгольмский арбитраж взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафготаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку голубого топлива) российская компания должна выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.
 
В "Газпроме" сочли, что вердикт арбитража "нарушает баланс" и заявили, что будут защищать свои права всеми законными способами. В компании указали на то, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины, что в значительной степени повлияло на конечное решение.
 
Как позднее отметил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, компания не намерена за свой счет поднимать экономику соседних стран.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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