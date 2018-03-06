«Нефть России», 08.03.18, Москва, 00:49 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту форсировать процедуру взыскания штрафа с "Газпрома", сообщили в пресс-службе украинского кабмина в среду.



Глава правительства также подчеркнул, что намерен заставить российскую компанию исполнять решения украинских судов и следовать антимонопольному законодательству страны.



"Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной. "Газпром" должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража и также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня был разговор о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Украины Павлом Петренко", — заявил Гройсман



Позднее он отметил, что в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража ответственные ведомства изучат возможность ареста зарубежных активов российской компании. Соответствующее сообщение премьер разместил на своей страничке в Twitter.



Решение арбитража



В конце февраля Стокгольмский арбитраж взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафготаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку голубого топлива) российская компания должна выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.



В "Газпроме" сочли, что вердикт арбитража "нарушает баланс" и заявили, что будут защищать свои права всеми законными способами. В компании указали на то, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины, что в значительной степени повлияло на конечное решение.



Как позднее отметил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, компания не намерена за свой счет поднимать экономику соседних стран.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555001/ Источник: РИА «Новости» ← Киев заявил об аресте активов "Газпрома" на Украине Порошенко не сомневается, что "Газпром" выплатит Украине "все до копейки" → Новости net.finam.ru