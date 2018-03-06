|
Новости oilru.com
Украина и газ
Гройсман поручил украинскому Минюсту быстрее взыскать штраф с "Газпрома"
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-3
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 08.03.18, Москва, 00:49 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту форсировать процедуру взыскания штрафа с "Газпрома", сообщили в пресс-службе украинского кабмина в среду.
Глава правительства также подчеркнул, что намерен заставить российскую компанию исполнять решения украинских судов и следовать антимонопольному законодательству страны.
"Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной. "Газпром" должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража и также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня был разговор о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Украины Павлом Петренко", — заявил Гройсман
Позднее он отметил, что в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража ответственные ведомства изучат возможность ареста зарубежных активов российской компании. Соответствующее сообщение премьер разместил на своей страничке в Twitter.
Решение арбитража
В конце февраля Стокгольмский арбитраж взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафготаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку голубого топлива) российская компания должна выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.
В "Газпроме" сочли, что вердикт арбитража "нарушает баланс" и заявили, что будут защищать свои права всеми законными способами. В компании указали на то, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины, что в значительной степени повлияло на конечное решение.
Как позднее отметил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, компания не намерена за свой счет поднимать экономику соседних стран.