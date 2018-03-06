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Украина и газ

Киев заявил об аресте активов "Газпрома" на Украине

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«Нефть России», 08.03.18, Москва, 00:32     Украинские власти заявили о начале "описания и ареста" активов, принадлежащих компании "Газпром" на Украине, в связи с "нарушением монопольного законодательства".
 
Об этом заявили в пресс-службе правительства Украины. Как отмечается, премьер Владимир Гройсман дал соответствующее поручение министерству юстиции страны.
 
Причиной ареста активов "Газпрома" на Украине заявляется решение антимонопольного комитета, предъявившего в 2016 г. штраф российской компании "за злоупотребление монопольным положением" на рынке природного газа на Украине в размере почти 86 млрд грн. По итогам 2017 г. украинские власти по своему усмотрению удвоили размер штрафа – до "171931854 000,00 грн".
 
Среди активов, которые хотят конфисковать у "Газпрома" украинские власти, названы несколько компаний и ценных бумаг: компании "Газпром сбыт Украина", "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги ОАО "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ", АО "Газтранзит".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555000/

"Газпром" предлагал "Нафтогазу" встретитьсяГройсман поручил украинскому Минюсту быстрее взыскать штраф с "Газпрома"
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Киев заявил об аресте активов "Газпрома" на Украине

«Нефть России», 08.03.18, Москва, 00:32    Украинские власти заявили о начале "описания и ареста" активов, принадлежащих компании "Газпром" на Украине, в связи с "нарушением монопольного законодательства".
 
Об этом заявили в пресс-службе правительства Украины. Как отмечается, премьер Владимир Гройсман дал соответствующее поручение министерству юстиции страны.
 
Причиной ареста активов "Газпрома" на Украине заявляется решение антимонопольного комитета, предъявившего в 2016 г. штраф российской компании "за злоупотребление монопольным положением" на рынке природного газа на Украине в размере почти 86 млрд грн. По итогам 2017 г. украинские власти по своему усмотрению удвоили размер штрафа – до "171931854 000,00 грн".
 
Среди активов, которые хотят конфисковать у "Газпрома" украинские власти, названы несколько компаний и ценных бумаг: компании "Газпром сбыт Украина", "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги ОАО "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ", АО "Газтранзит".
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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