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Киев заявил об аресте активов "Газпрома" на Украине
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«Нефть России», 08.03.18, Москва, 00:32 Украинские власти заявили о начале "описания и ареста" активов, принадлежащих компании "Газпром" на Украине, в связи с "нарушением монопольного законодательства".
Об этом заявили в пресс-службе правительства Украины. Как отмечается, премьер Владимир Гройсман дал соответствующее поручение министерству юстиции страны.
Причиной ареста активов "Газпрома" на Украине заявляется решение антимонопольного комитета, предъявившего в 2016 г. штраф российской компании "за злоупотребление монопольным положением" на рынке природного газа на Украине в размере почти 86 млрд грн. По итогам 2017 г. украинские власти по своему усмотрению удвоили размер штрафа – до "171931854 000,00 грн".
Среди активов, которые хотят конфисковать у "Газпрома" украинские власти, названы несколько компаний и ценных бумаг: компании "Газпром сбыт Украина", "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги ОАО "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ", АО "Газтранзит".