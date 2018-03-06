«Нефть России», 07.03.18, Москва, 18:07 "Газпром" направлял "Нафтогазу Украины" предложение о встрече для обсуждения контрактов на поставку и транзит газа. Но Украина отказалась от переговоров, отмечается в заявлении российского концерна.



"Газпром" в сегодняшнем заявлении объяснил причины невозможности поставки газа.



"Газпром" обращает внимание, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев признавал, что необходимо обсудить с "Газпромом" и подписать дополнительное соглашение с соблюдением положений решения арбитражного суда.



Но Коболев и в целом руководство "Нафтогаза" подготовило соглашение без учета требований арбитражного суда и без подписания документов направило "Газпрому" предоплату за планируемые российские поставки газа в марте на Украину.



"Газпром" вернул деньги, поскольку не было юридических оснований для поставок газа.



"Нафтогаз Украины" в итоге импортирует газ из Европы по цене в четыре раза выше, чем по контракту с "Газпромом", заявил ранее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.



Украины намерена заставить "Газпром" оплатить эту переплату.



"Газпром" направил 5 марта "Нафтогазу" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов и предложил дату для встречи представителей сторон.



Но украинская сторона не приняла предложение "Газпрома" о переговорах.



Расторжение контрактов с украинской стороной началось после "асимметричного решения" Стокгольмского арбитражного суда. Об этом председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил в эфире телеканала "Россия 24".



Он отметил, что решение суда "нарушило баланс сторон". При этом глава российской компании подчеркнул, что "Газпром" не будет оплачивать "решение экономических проблем на Украине".



Как сообщали "Вести.Экономика", 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинского "Нафтогаза" к российскому "Газпрому" по спору по поводу транзита газа на сумму $4,673 млрд.



Суд вынес решение, согласно которому российская компания должна выплатить украинской стороне $2,56 млрд.



[HTML] pic.twitter.com/puNHufZyZN — ПАО «Газпром» (@Gazprom) 7 марта 2018 г.

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