«Нефть России», 07.03.18, Москва, 11:34 Структура Минздрава обнаружила несанкционированные свалки буровых отходов на месторождениях нефтяных компаний в Западной Сибири. Эксперты оценили ущерб в 500 млрд руб. Росприроднадзор проведет проверку на месторождениях



Минздрав предупреждает



Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) Минздрава обнаружил на лицензионных участках «Роснефти», «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» и других нефтедобывающих компаний в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО и ЯНАО) неучтенные нефтебуровые отходы — буролитовую смесь. Об этом говорится в письме врио директора этого центра Оксаны Синицыной, направленном 7 февраля руководителю Росприроднадзора Артему Сидорову. У РБК есть копия этого письма, ег​о подлинность подтвердил заведующий лабораторией эколого-гигиенической оценки отходов ЦСП Николай Самутин, участвовавший в подготовке этого исследования. Замруководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов добавил, что письмо получено.



По приведенной в письме оценке экспертов ЦСП, если отнести находящиеся в неучтенных захоронениях отходы к четвертому классу опасности, то только на месторождениях «Роснефти» (около 20 млн куб. м отходов) накопленный ущерб экологии превысит 500 млрд руб.



Как считал ЦСП



Врио директора ЦСП Оксана Синицына при подсчете экологического ущерба на месторождениях «Роснефти» в ХМАО использовала ставку захоронения отходов в размере 630 руб. за 1 т (коэффициент пересчета 1 куб. м в тонны равен 1,6), а также учла 25-кратный размер оплаты за сверхлимитные отходы. 20 млн х 1,6 х 630 х 25 = 504 млрд руб.



Обнаруживший несанкционированные свалки ЦСП в течение 2016–2018 годов выполнял госзаказ по эколого-гигиенической оценке окружающей среды на нефтегазовых месторождениях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. За два года центр проанализировал технологии обезвреживания опасных отходов, которые применяли сервисные подрядчики нефтегазовых компаний.



Исследование проводилось по заданию Минздрава, пояснил РБК Самутин. Работа по эколого-гигиенической оценке окружающей среды на нефтегазовых месторождениях ХМАО и ЯНАО выполнялась в рамках государственного задания на выполнение прикладных научных исследований, добавил представитель Минздрава.



Одной из причин нарушений законодательства в области охраны окружающей среды в письме назван «системный кризис» в руководстве территориальных органов Росприроднадзора и ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» (ЦЛАТИ). Управление Росприроднадзора по ХМАО c 2014 года согласовывало проекты рекультивации нефтебуровых отходов в уведомительном порядке, без прохождения государственной экологической экспертизы. Результатом такого нарушения закона стало неконтролируемое обращение с опасными производственными отходами, в частности буровым шламом, указано в письме. «Это привело к образованию большого количества несанкционированных свалок на территориях лицензионных участков «Роснефти», «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» и других нефтедобывающих компаний», — пишет Синицына.



Опасная смесь



Буролитовая смесь — строительный материал из отходов бурения нефти, бурового шлама. Она применяется для укрепления откосов внутрипромысловых дорог, защиты кустовых площадок от размыва, а также для рекультивации шламовых амбаров.



Технология производства буролитовой смеси в 2010 году получила отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, но этот материал повсеместно используется, рассказал РБК Николай Самутин. По его словам, пеноизол, входящий в состав этой смеси, при соприкосновении с водой образует раствор формалина — это токсичное вещество второго класса опасности, канцероген. Попадание его в почву приводит к существенному ухудшению экологической ситуации.



«Дочка» «Роснефти», компания «Самаранефтегаз», испытала на 50 мышах в 2015 году свою технологию утилизации продуктов бурения нефти из шламовых амбаров на трех месторождениях, включая Ветлянское, говорится в презентации компании. Мышей кормили в небольшом количестве (вводили перорально) жидкостью или шламом из буровых амбаров или скважин, а затем в течение недели оценивали сроки их гибели и картину интоксикации. По результатам этих исследований отходы отнесли к четвертому классу опасности.



Специалисты ЦСП также выявили «коррупционную схему» занижения класса опасности отходов (чем ниже класс, тем меньше расходы на захоронение) при исследовании нефтебуровых отходов с Приобского и Самотлорского месторождений «Роснефти», говорится в письме. Руководитель филиала ЦЛАТИ по ХМАО Ольга Корнилова, пишет Синицына, дала «заведомо несоответствующие объективной ситуации» заключения: в 2010–2017 годах 70% отходов с месторождений было отнесено к пятому классу опасности, а 30% — к четвертому. Исследование ЦСП показало, что отходы относятся ко второму классу, более дорогому для захоронений на полигонах (захоронение отходов четвертого класса предусматривает платеж 663 руб. за тонну, а за отходы второго класса — 1990 руб. за тонну).



Оксана Синицына просит главу Росприроднадзора Артема Сидорова рассмотреть вопрос об увольнении («дальнейшем пребывании» на своих должностях) Ольги Корниловой и руководителя Росприроднадзора по ХМАО Романа Мишенина.



В разговоре с корреспондентом РБК Корнилова назвала не соответствующими действительности выводы ЦСП. «Мы никогда не оценивали в 70% количество отходов пятого класса на месторождениях «Роснефти», если речь идет об отходах бурения. Отходов пятого класса опасности в этой отрасли от силы 2%», — сказала она. По словам Корниловой, основная часть отходов относится к более тяжелому классу опасности — четвертому. ​«У нас есть вся эта статистика за последние семь лет нашей работы, мы используем методики Росприроднадзора», — подчеркнула она.



Оксана Синицына отказалась от комментариев, Роман Мишенин не ответил на запрос РБК.



«Роснефть» проверят



Амирхан Амирханов сказал РБК, что информация из письма ЦСП изучается и в ближайшее время будет назначена проверка. По его словам, проверку с взятием химических проб нефтешламов и буролитовой смеси с месторождений «Роснефти» в ХМАО проведет независимая лаборатория. Росприроднадзор также направил запрос министру природных ресурсов Сергею Донскому о проведении проверки служебного соответствия Мишенина, уточнил Амирханов (представитель Минприроды сказал, что Донской пока не видел этого запроса).



«Мы сейчас определяемся, в каком порядке будем проверять фактуру, изложенную в письме. С момента назначения даты проверки до ее окончания проходит в среднем 20 дней», — отметил Амирханов. Проблемы с определением класса опасности отходов, которые вырабатывают крупные добывающие компании, возникали не раз, указывает он: «Компаниям выгодно платить меньше в бюджет за хранение опасных отходов на полигонах, их рекультивация стоит дорого». Если в ходе проверки инспекторы Росприроднадзора выявляют занижение класса опасности отходов или сокрытие по объемам, то наказывается ответственное должностное лицо в рамках административного дела. В случае причинения вреда животным или людям, которое повлекло смерть, когда класс опасности занижается в несколько раз, возбуждается уголовное дело (по ст. 247 УК за это предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб. или лишения свободы на срок от пяти до восьми лет), предупреждает чиновник.



Амирханов сказал РБК, что если в ходе проверок будут доказаны факты захоронений до 20 млн куб. м опасных отходов или занижения их класса опасности, то к ответственности будут привлекаться в первую очередь компании, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами. Это могут быть буровые подрядчики нефтяных компаний — их дочерние структуры или сторонние подрядчики, а также логистические компании, занимающиеся перевозкой отходов и их складированием.



Росприроднадзор запросит у «Роснефти» документацию об обращении с отходами, и компания должна отвечать за достоверность представленной информации о своей работе с отходами, сказал Амирханов. К административной ответственности также могут привлекаться сотрудники компании, которые ответственны за работу с соответствующими подрядчиками, уточнил он.



«ЦСП Минздрава не является органом государственной власти и не уполномочен проводить проверки. Выводы данной работы должны подвергнуться качественной оценке компетентных органов государственного экологического надзора», — заявил РБК официальный представитель «Роснефти». По его словам, образцы материала, исследованные ЦСП, являются не отходами, а продукцией, произведенной из отходов бурения по технологиям, имеющим положительные заключения государственной экологической экспертизы. Подходы к утилизации отходов бурения, которые использует «Роснефть», соответствуют природоохранному законодательству, подчеркнул собеседник РБК.



Представитель ЛУКОЙЛа заявил РБК, что у компании нет свалок буровых отходов: все буровые отходы, образующиеся на нефтедобывающих объектах ЛУКОЙЛа, проходят переработку. «В частности, в Западной Сибири компания работает по договорам с организациями, которые имеют лицензию на этот вид деятельности и применяют технологии, получившие положительное заключение государственной экологической экспертизы», — добавил он.



Автор: Людмила Подобедова.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554997/ Источник: РБК ← Эксперты назвали самые популярные женские профессии в России Новости net.finam.ru