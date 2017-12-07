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Эксперты назвали самые популярные женские профессии в России

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«Нефть России», 07.03.18, Москва, 11:27    Россиянки готовы в среднем зарабатывать на треть меньше, чем мужчины, а самой популярной сферой деятельности у жительниц России является бухгалтерия и финансы: девять из десяти резюме на позиции в этой категории — женские, говорится в исследовании "Avito Работа", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
 
Компания проанализировала резюме, которые опубликованы на площадке "Avito Работа". Сейчас на сайте размещено более 603 тысяч объявлений о поиске работы. "В январе-феврале 2018 года средняя заработная плата, которую ожидают получить соискательницы на "Avito Работа", составила 21,7 тысячи рублей — на 36,2% меньше суммы, на которую претендуют мужчины", — говорится в пресс-релизе по итогам исследования.
 
Самый большой разрыв между зарплатными ожиданиями женщин и мужчин — в категориях "Домашний персонал" и "ЖКХ, эксплуатация": желаемая ставка, указанная мужчинами, превышает аналогичный показатель у женщин в 2,3 раза и в 1,8 раза соответственно. Avito отмечает, что разницу в этих категориях можно объяснить тем, что мужчины традиционно выполняют физически более тяжелую работу в сфере благоустройства.
 
"Однако зарплатные ожидания женщин намного ниже и в таких сферах, как "Менеджмент" (66%), "Административная работа" (51,7%) и "Госслужба, НКО" (50,6%). Лишь в трех категориях ожидания мужчин и женщин схожи: "Фитнес, салоны красоты", "Без опыта, студенты" и "Строительство", — добавляет компания.
 
Например, средняя зарплата по "женским" резюме в категории "Домашний персонал" составляет 15,594 тысячи рублей, в сфере ЖКХ — 15,618 тысячи рублей. Средняя ставка, которую хотели бы получать женщины в сфере менеджмента, составляет 34,938 тысячи рублей, на административной работе — 25,57 тысячи.
 
В сфере управления персоналом мужчины хотели бы получать на 48,8% больше денег, чем женщины (у "женских" резюме средняя ставка в этой сфере — 29,062 тысячи рублей), в образовании и науке — на 47,2% (у женщин — 11,94 тысячи рублей). Желаемая ставка у мужчин в сфере продаж на 42,4% больше, чем у женщин (21,902 тысячи рублей), в банках и инвестициях — на 42,2% (24,996 тысячи).
 
Считать деньги, а не получать их
 
Доля резюме соискательниц составила 45,5% от их общего числа на "Avito Работа" по всей России. Больше всего "женских" резюме размещено в категории "Бухгалтерия, финансы" — 93,6% от всех резюме в этой категории по стране.
 
"Чуть менее популярны у женщин разделы "Образование, наука" (85,8%) и "Административная работа" (85,1%)", — добавляется в исследовании. В категории "Домашний персонал" 81% резюме — женские, в сфере медицины и фармацевтики этот показатель составляет 80,6%.
 
Россиянки также интересуются такими сферами трудоустройства, как "Фитнес и салоны красоты" (80% резюме), "Банки, инвестиции" (78,2%), "Консультирование" (76,7%), "Продажи" (74,3%) и "Управление персоналом" (64,7%). "Минимально резюме от соискательниц представлены в категориях "Автомобильный бизнес" (3,7%), "Транспорт, логистика" (6,1%) и "Строительство" (6,9%)", — отмечает Avito.
 
Ситуация в регионах
 
Если рассматривать ситуацию в российских регионах, то разрыв в зарплатных ожиданиях между мужчинами и женщинами сильнее всего выражен в Красноярске (мужчины хотят получать на 54% больше, чем женщины), Тюмени (на 50%) и Екатеринбурге (49,3%). Средняя зарплата в резюме у женщин в Красноярске — 19,314 тысячи рублей, в Тюмени — 20,337 тысячи, в Екатеринбурге — 19,567 тысячи.
 
Минимальный разрыв в ожиданиях — в Барнауле (24,8%). "В Москве и Санкт-Петербурге разница составляет 28,4% и 43,8% соответственно", — говорится в релизе. Жительницы Барнаула готовы получать 15,986 тысячи рублей, москвички — 32,415 тысячи, петербурженки — 24,161 тысячи рублей.
 
Что же касается наиболее популярных среди женщин сфер деятельности в регионах, то здесь ситуация в целом схожа с федеральной. "Самой популярной категорий является "Бухгалтерия, финансы", а в топ-5 чаще всего входят "Образование, наука", "Домашний персонал" и "Административная работа". Кроме того, соискательницы из большинства городов хотели бы работать в индустрии красоты", — отмечает Avito.
 
Однако есть и отличия от федерального рейтинга. Например, соискательницы из Екатеринбурга и Самары хотели бы работать в страховании, из Ульяновска и Уфы — в консалтинге, из Омска — в продажах, а из Ростова-на-Дону — в банковской сфере.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554996/

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Эксперты назвали самые популярные женские профессии в России

«Нефть России», 07.03.18, Москва, 11:27   Россиянки готовы в среднем зарабатывать на треть меньше, чем мужчины, а самой популярной сферой деятельности у жительниц России является бухгалтерия и финансы: девять из десяти резюме на позиции в этой категории — женские, говорится в исследовании "Avito Работа", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
 
Компания проанализировала резюме, которые опубликованы на площадке "Avito Работа". Сейчас на сайте размещено более 603 тысяч объявлений о поиске работы. "В январе-феврале 2018 года средняя заработная плата, которую ожидают получить соискательницы на "Avito Работа", составила 21,7 тысячи рублей — на 36,2% меньше суммы, на которую претендуют мужчины", — говорится в пресс-релизе по итогам исследования.
 
Самый большой разрыв между зарплатными ожиданиями женщин и мужчин — в категориях "Домашний персонал" и "ЖКХ, эксплуатация": желаемая ставка, указанная мужчинами, превышает аналогичный показатель у женщин в 2,3 раза и в 1,8 раза соответственно. Avito отмечает, что разницу в этих категориях можно объяснить тем, что мужчины традиционно выполняют физически более тяжелую работу в сфере благоустройства.
 
"Однако зарплатные ожидания женщин намного ниже и в таких сферах, как "Менеджмент" (66%), "Административная работа" (51,7%) и "Госслужба, НКО" (50,6%). Лишь в трех категориях ожидания мужчин и женщин схожи: "Фитнес, салоны красоты", "Без опыта, студенты" и "Строительство", — добавляет компания.
 
Например, средняя зарплата по "женским" резюме в категории "Домашний персонал" составляет 15,594 тысячи рублей, в сфере ЖКХ — 15,618 тысячи рублей. Средняя ставка, которую хотели бы получать женщины в сфере менеджмента, составляет 34,938 тысячи рублей, на административной работе — 25,57 тысячи.
 
В сфере управления персоналом мужчины хотели бы получать на 48,8% больше денег, чем женщины (у "женских" резюме средняя ставка в этой сфере — 29,062 тысячи рублей), в образовании и науке — на 47,2% (у женщин — 11,94 тысячи рублей). Желаемая ставка у мужчин в сфере продаж на 42,4% больше, чем у женщин (21,902 тысячи рублей), в банках и инвестициях — на 42,2% (24,996 тысячи).
 
Считать деньги, а не получать их
 
Доля резюме соискательниц составила 45,5% от их общего числа на "Avito Работа" по всей России. Больше всего "женских" резюме размещено в категории "Бухгалтерия, финансы" — 93,6% от всех резюме в этой категории по стране.
 
"Чуть менее популярны у женщин разделы "Образование, наука" (85,8%) и "Административная работа" (85,1%)", — добавляется в исследовании. В категории "Домашний персонал" 81% резюме — женские, в сфере медицины и фармацевтики этот показатель составляет 80,6%.
 
Россиянки также интересуются такими сферами трудоустройства, как "Фитнес и салоны красоты" (80% резюме), "Банки, инвестиции" (78,2%), "Консультирование" (76,7%), "Продажи" (74,3%) и "Управление персоналом" (64,7%). "Минимально резюме от соискательниц представлены в категориях "Автомобильный бизнес" (3,7%), "Транспорт, логистика" (6,1%) и "Строительство" (6,9%)", — отмечает Avito.
 
Ситуация в регионах
 
Если рассматривать ситуацию в российских регионах, то разрыв в зарплатных ожиданиях между мужчинами и женщинами сильнее всего выражен в Красноярске (мужчины хотят получать на 54% больше, чем женщины), Тюмени (на 50%) и Екатеринбурге (49,3%). Средняя зарплата в резюме у женщин в Красноярске — 19,314 тысячи рублей, в Тюмени — 20,337 тысячи, в Екатеринбурге — 19,567 тысячи.
 
Минимальный разрыв в ожиданиях — в Барнауле (24,8%). "В Москве и Санкт-Петербурге разница составляет 28,4% и 43,8% соответственно", — говорится в релизе. Жительницы Барнаула готовы получать 15,986 тысячи рублей, москвички — 32,415 тысячи, петербурженки — 24,161 тысячи рублей.
 
Что же касается наиболее популярных среди женщин сфер деятельности в регионах, то здесь ситуация в целом схожа с федеральной. "Самой популярной категорий является "Бухгалтерия, финансы", а в топ-5 чаще всего входят "Образование, наука", "Домашний персонал" и "Административная работа". Кроме того, соискательницы из большинства городов хотели бы работать в индустрии красоты", — отмечает Avito.
 
Однако есть и отличия от федерального рейтинга. Например, соискательницы из Екатеринбурга и Самары хотели бы работать в страховании, из Ульяновска и Уфы — в консалтинге, из Омска — в продажах, а из Ростова-на-Дону — в банковской сфере.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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