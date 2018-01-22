«Нефть России», 07.03.18, Москва, 11:16 Конго, Чад и Малайзия направили заявки на вступление в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), заявил РИА Новости министр горнорудной промышленности и углеводородов страны Габриэль Мбега Обиангу Лима.



"В Африке есть такие страны, как Конго, Чад, они — перспективные производители, которые заинтересованы. Конечно, они не занимаются производством уже сейчас, они развиваются, но в конечном счете они могут достичь отметки в три-четыре тысячи баррелей в день", — сказал министр на полях конференции CERAWeek в Хьюстоне.



Он добавил, что новые члены организации помогут международному сообществу "увидеть новое лицо ОПЕК".



"Азиатские страны, в том числе Индонезия, сначала вышли из ОПЕК, чтобы стать наблюдателями, а сейчас хотят вернуться. Но есть и другие, такие как Малайзия. Страны (Чад, Конго и Малайзия — ред.) уже направили заявки, мы их рассматриваем", — заключил министр.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554995/ Источник: РИА «Новости» ← Минэнерго выступило против завершения налогового маневра в нефтянке Эксперты назвали самые популярные женские профессии в России → Новости net.finam.ru