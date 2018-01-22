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ОПЕК

Чад, Конго и Малайзия подали заявки в ОПЕК

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«Нефть России», 07.03.18, Москва, 11:16     Конго, Чад и Малайзия направили заявки на вступление в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), заявил РИА Новости министр горнорудной промышленности и углеводородов страны Габриэль Мбега Обиангу Лима.
 
"В Африке есть такие страны, как Конго, Чад, они — перспективные производители, которые заинтересованы. Конечно, они не занимаются производством уже сейчас, они развиваются, но в конечном счете они могут достичь отметки в три-четыре тысячи баррелей в день", — сказал министр на полях конференции CERAWeek в Хьюстоне.
 
Он добавил, что новые члены организации помогут международному сообществу "увидеть новое лицо ОПЕК".
 
"Азиатские страны, в том числе Индонезия, сначала вышли из ОПЕК, чтобы стать наблюдателями, а сейчас хотят вернуться. Но есть и другие, такие как Малайзия. Страны (Чад, Конго и Малайзия — ред.) уже направили заявки, мы их рассматриваем", — заключил министр.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554995/

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Чад, Конго и Малайзия подали заявки в ОПЕК

«Нефть России», 07.03.18, Москва, 11:16    Конго, Чад и Малайзия направили заявки на вступление в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), заявил РИА Новости министр горнорудной промышленности и углеводородов страны Габриэль Мбега Обиангу Лима.
 
"В Африке есть такие страны, как Конго, Чад, они — перспективные производители, которые заинтересованы. Конечно, они не занимаются производством уже сейчас, они развиваются, но в конечном счете они могут достичь отметки в три-четыре тысячи баррелей в день", — сказал министр на полях конференции CERAWeek в Хьюстоне.
 
Он добавил, что новые члены организации помогут международному сообществу "увидеть новое лицо ОПЕК".
 
"Азиатские страны, в том числе Индонезия, сначала вышли из ОПЕК, чтобы стать наблюдателями, а сейчас хотят вернуться. Но есть и другие, такие как Малайзия. Страны (Чад, Конго и Малайзия — ред.) уже направили заявки, мы их рассматриваем", — заключил министр.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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