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Чад, Конго и Малайзия подали заявки в ОПЕК
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«Нефть России», 07.03.18, Москва, 11:16 Конго, Чад и Малайзия направили заявки на вступление в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), заявил РИА Новости министр горнорудной промышленности и углеводородов страны Габриэль Мбега Обиангу Лима.
"В Африке есть такие страны, как Конго, Чад, они — перспективные производители, которые заинтересованы. Конечно, они не занимаются производством уже сейчас, они развиваются, но в конечном счете они могут достичь отметки в три-четыре тысячи баррелей в день", — сказал министр на полях конференции CERAWeek в Хьюстоне.
Он добавил, что новые члены организации помогут международному сообществу "увидеть новое лицо ОПЕК".
"Азиатские страны, в том числе Индонезия, сначала вышли из ОПЕК, чтобы стать наблюдателями, а сейчас хотят вернуться. Но есть и другие, такие как Малайзия. Страны (Чад, Конго и Малайзия — ред.) уже направили заявки, мы их рассматриваем", — заключил министр.