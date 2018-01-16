«Нефть России», 07.03.18, Москва, 11:10 Министерство энергетики России выступает против завершения налогового маневра в нефтяной отрасли до 2025 года, сообщил журналистам первый замминистра энергетики Алексей Текслер. Он отметил, что отсутствие фискальной стабильности создает основные проблемы для рынка нефтепереработки.



"Наша идея заключается в том, что никаких маневров не проводить, дать рынку понятный стабильный фискальный режим на перспективу до 2025 года, когда мы должны запустить единый рынок нефти, нефтепродуктов и газа в рамках ЕврАзЭС. Речь идёт и о сохранении экспортной пошлины, и о стабильных акцизах. Это уже будет мерой поддержки рынка нефтепереработки и инвестиционному климату", — сказал Текслер в кулуарах конференции CERAWeek.



"В части поддержки отдельных проектов, которые потребуют помощи и содействия, то такая помощь может быть возможна на возвратной основе по тем механизмам, которые предстоит еще обсудить", — добавил он.



Правительство РФ уже несколько лет обсуждает идущий налоговый маневр в нефтянке, предполагающий поэтапное снижение — вплоть до обнуления — экспортной пошлины на нефть с одновременным повышением налогообложения добычи. Это даст дополнительные ресурсы для бюджета, однако увеличит нагрузку на НПЗ, которые, по уверению Минэнерго, не успеют завершить свои планы по модернизации.



На сегодняшний день, по оценкам профильного министерства, в РФ модернизировано чуть больше половины НПЗ, а действующая экспортная пошлина, по сути, является субсидией, которая позволяет обеспечить минимальную маржинальность их работы. Минфин настаивает на завершении маневра, соглашаясь предоставлять поддержку только эффективных переработчиков, а не тех, кто, пользуясь общей льготной системой, вывозит под видом нефтепродуктов слегка переработанную нефть.



В начале года Минфин и Минэнерго по поручению правительства РФ представили свои предложения по стимулированию дальнейшей модернизации НПЗ. Замминистра энергетики Кирилл Молодцов говорил, что Минэнерго предложило комплексно проработать четыре направления в рамках поддержки нефтепереработки: нефтехимию, модернизацию НПЗ, проекты на Дальнем Востоке и взаимодействие в ЕАЭС. Минфин указывал, что в предложениях Минэнерго нет источника финансирования и, в свою очередь, предложил использовать для модернизации НПЗ часть допдоходов, образующихся у бюджета при завершении налогового маневра в нефтянке. Однако Минэнерго отмечало, что это несет риск убытков для нефтепереработки.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554994/ Источник: РИА «Новости» ← "Ъ" сообщил о просьбе "Роснефти" о налоговых стимулах на 145 млрд руб. в год Чад, Конго и Малайзия подали заявки в ОПЕК → Новости net.finam.ru