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Налоги

"Ъ" сообщил о просьбе "Роснефти" о налоговых стимулах на 145 млрд руб. в год

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«Нефть России», 07.03.18, Москва, 10:59    Нефтяные компании и чиновники пока не могут договориться о мерах по стимулированию нефтепереработки. Как сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько писем, с которыми удалось ознакомиться изданию, нефтяные компании, в частности, представили свои позиции на этот счет.
 
По данным газеты, глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил президента РФ Владимира Путина о налоговых стимулах сразу на 145 млрд рублей в год (могут включать и обратный акциз). "Увязать введение стимулов он предложил с частичным переходом на налог на дополнительный доход (НДД) вместо текущего НДПИ, но как именно, в письме не указывается. Реформа должна быть запущена на 35 пилотных проектах нефтекомпаний с 2019 года, НДД будет взиматься не с объемов добычи, а с дохода от продажи нефти за вычетом пошлины, сниженного НДПИ и расходов. Свою просьбу Игорь Сечин объясняет неравным положением НПЗ вблизи границы и внутри страны. В письме отмечается, что поддержка нужна НПЗ мощностью 85 млн тонн", - пишет газета.
 
По данным "Ъ", Путин поручил правительству изучить идеи Сечина, причем Минэнерго уже высказалось против их реализации. Привязка стимулов к введению НДД нецелесообразна, говорится в ответе Минэнерго на поручение президента.
 
Также газета сообщает, что "ЛУКОЙЛ" просил правительство снизить ставки акцизов на бензин класса евро-5 и отказаться от их запланированной индексации с 1 июля. Вице-президент компании Геннадий Федотов в письме от 22 февраля указывал, что рост акцизов на фоне сдерживания цен на топливо снизил эффективность поставок нефтепродуктов на внутренний рынок до нуля и ниже.
 
Для стимулирования "социально значимых" НПЗ с "негативной" логистикой "ЛУКОЙЛ" предлагает применять специальные инвестконтракты (СПИК), инвествычеты по налогу на прибыль и так далее. Позиции "Газпром нефти" и "Татнефти" с конца 2017 года не изменились: компании в целом поддерживают обратный акциз.
 
По данным "Ъ", "Сургутнефтегаз" исходно не поддерживал обратный акциз, предлагая альтернативные виды поддержки. Глава компании Владимир Богданов 21 февраля сообщил вице-премьеру Аркадию Дворковичу, что вводить обратный акциз преждевременно. Свою позицию компания объясняет тем, что Киришский НПЗ получает нефть худшего качества (с большим содержанием серы), чем сама компания сдает в трубу "Транснефти" в Западной Сибири. В связи с этим, до введения обратного акциза надо решить проблемы с качеством сырья. "Сургутнефтегаз" предлагает сохранить льготы для добывающих тяжелую нефть компаний только в случае ее переработки на собственных НПЗ без сдачи в трубу. Также Богданов предложил провести исследование состава нефти, поставляемой на НПЗ из новых провинций.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554993/

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"Ъ" сообщил о просьбе "Роснефти" о налоговых стимулах на 145 млрд руб. в год

«Нефть России», 07.03.18, Москва, 10:59   Нефтяные компании и чиновники пока не могут договориться о мерах по стимулированию нефтепереработки. Как сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько писем, с которыми удалось ознакомиться изданию, нефтяные компании, в частности, представили свои позиции на этот счет.
 
По данным газеты, глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил президента РФ Владимира Путина о налоговых стимулах сразу на 145 млрд рублей в год (могут включать и обратный акциз). "Увязать введение стимулов он предложил с частичным переходом на налог на дополнительный доход (НДД) вместо текущего НДПИ, но как именно, в письме не указывается. Реформа должна быть запущена на 35 пилотных проектах нефтекомпаний с 2019 года, НДД будет взиматься не с объемов добычи, а с дохода от продажи нефти за вычетом пошлины, сниженного НДПИ и расходов. Свою просьбу Игорь Сечин объясняет неравным положением НПЗ вблизи границы и внутри страны. В письме отмечается, что поддержка нужна НПЗ мощностью 85 млн тонн", - пишет газета.
 
По данным "Ъ", Путин поручил правительству изучить идеи Сечина, причем Минэнерго уже высказалось против их реализации. Привязка стимулов к введению НДД нецелесообразна, говорится в ответе Минэнерго на поручение президента.
 
Также газета сообщает, что "ЛУКОЙЛ" просил правительство снизить ставки акцизов на бензин класса евро-5 и отказаться от их запланированной индексации с 1 июля. Вице-президент компании Геннадий Федотов в письме от 22 февраля указывал, что рост акцизов на фоне сдерживания цен на топливо снизил эффективность поставок нефтепродуктов на внутренний рынок до нуля и ниже.
 
Для стимулирования "социально значимых" НПЗ с "негативной" логистикой "ЛУКОЙЛ" предлагает применять специальные инвестконтракты (СПИК), инвествычеты по налогу на прибыль и так далее. Позиции "Газпром нефти" и "Татнефти" с конца 2017 года не изменились: компании в целом поддерживают обратный акциз.
 
По данным "Ъ", "Сургутнефтегаз" исходно не поддерживал обратный акциз, предлагая альтернативные виды поддержки. Глава компании Владимир Богданов 21 февраля сообщил вице-премьеру Аркадию Дворковичу, что вводить обратный акциз преждевременно. Свою позицию компания объясняет тем, что Киришский НПЗ получает нефть худшего качества (с большим содержанием серы), чем сама компания сдает в трубу "Транснефти" в Западной Сибири. В связи с этим, до введения обратного акциза надо решить проблемы с качеством сырья. "Сургутнефтегаз" предлагает сохранить льготы для добывающих тяжелую нефть компаний только в случае ее переработки на собственных НПЗ без сдачи в трубу. Также Богданов предложил провести исследование состава нефти, поставляемой на НПЗ из новых провинций.
 


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