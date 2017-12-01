|
Новости oilru.com
Политика
На выборах в Италии победила Россия
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-3
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 07.03.18, Москва, 10:52 Партия евроскептиков "Движение пяти звезд" (M5S) и правая партия "Лига Севера" (Lega), возможно, стали главными победителями на выборах в Италии в воскресенье, учитывая, что доля обеих партий по итогам голосования резко выросла.
В последние годы Россия налаживала отношения с партиями евроскептиков в Европе и, заручившись преданностью как Lega, так и M5S, также должна выиграть от результатов голосования. Обе партии, которые могли бы иметь влияние в следующем итальянском правительстве, критиковали санкции против России и способны отменить их, если будут у власти.
Лоренсо Фонтана, заместитель руководителя Lega, заявил в понедельник, что Москва будет довольна успешным результатом партии.
"Мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, мы хотим видеть Россию нормальным и естественным партнером Европы", - сказал он.
На вопрос о том, поздравила ли Россия Lega с успехом на выборах, Фонтана отметил: "Я уверен, что они будут довольны нашим результатом. Со временем станет ясно, сможем ли мы иметь те отношения с Россией, к которым стремимся, но которые принципиально хотели бы больше для ЕС и итальянской экономики".
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков во время телеконференции во вторник заявил: "Победа правоцентристской коалиции на выборах - это внутреннее дело Италии, суверенное право итальянских граждан отдать свои голоса за политические силы, которые они считают приемлемыми для будущего своей страны. Мы хотим, чтобы Италия оставалась нашим партнером, и мы надеемся, что наши отношения с Европой будут процветать и будут основаны на принципах взаимной выгоды и взаимоуважения".
В марте 2017 г. Путин подписал "соглашение о сотрудничестве" с партией Lega, чтобы укрепить связи с антимиграционной, популистской партией.
Также Россия, похоже, сблизилась с партией евроскептиков "Движение пяти звезд", сообщив СМИ, что предыдущий лидер партии Беппе Грилло сменил тон, перейдя от критики до одобрения, в отношении России.
Очевидное налаживание Москвы отношений с партиями антиистеблишмента и популистскими партиями в Европе не осталось незамеченным. В декабре в статье бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-помощника министра обороны Майкла Карпентера отмечено, что Россия активно помогает Lega и "Движению пяти звезд" в попытке повлиять на выборы в Европе.
В статье в Foreign Affairs Байден утверждал, что у США есть доказательства участия России и ее поддержки партий M5S и Lega на конституционном референдуме в Италии, что привело к отставке премьер-министра Маттео Ренци. Байден также заявил, что партии получат еще больше поддержки после увеличения Россией политических сообщений в соцсетях, что приведет к выборам 4 марта.
Лидер M5S Луиджи Ди Майо опроверг эти утверждения, заявив, что они "неприемлемы" и являются "ложной информацией без доказательств".
Лидер партии Lega Маттео Сальвини также опроверг обвинения Байдена.
"Ренци проиграл референдум и проиграет выборы, потому что итальянцы обладают здравым смыслом, а вовсе не потому, что так хочет Путин", - отметил он в декабре.
Однако Сальвини добавил, что "хорошие отношения с Россией являются стратегически важными для Италии и для итальянских компаний", и назвал санкции против Москвы "безумием", которое отменит партия Lega.
В декабре Кремль отрицал, что оказывал финансовую поддержку любой из партий, а депутат от правящей партии "Единая Россия" заявил, что Москва занимает ту же позицию, что и Lega и M5S, однако не оказывала финансовую помощь этим партиям.
В понедельник Фонтана из партии Lega раскритиковал продолжающиеся санкции, установленные против России из-за присоединения Крыма, а также из-за ее роли в пророссийском восстании на востоке страны в 2014 г., заявив, что они вредят торговле между Россией и Италией.
"Из-за геополитических проблем, которые не имеют ничего общего с Италией, были введены санкции в отношении России, которые нанесли ущерб итальянской экономике. Мы хотим отменить санкции в отношении России, мы хотим сотрудничать с ними, чтобы отменить радикальный ислам", - сказал он.
Партия M5S получила наибольшее число голосов по сравнению с любой другой партией в Италии, набрав 32,6%. Правоцентристская коалиция, к которой принадлежит Lega, наряду с Forza Italia с бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони, получила 37%.
Ни партия, ни коалиция не получили достаточного количества голосов, которые позволили бы им управлять самостоятельно. Должны состояться переговоры с целью формирования правительства.
Поскольку Lega была самой популярной партией правоцентристской коалиции, она будет играть наиболее заметную роль в переговорах и любом потенциальном правоцентристском правительстве.