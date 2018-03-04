«Нефть России», 07.03.18, Москва, 08:21 Решение "Газпрома" расторгнуть контракты с "Нафтогазом" создаст новую реальность на энергорынке ЕС. Главными направлениями экспорта российского топлива станут газопроводы, проложенные в обход Украины. При этом нарушать долгосрочные обязательства перед европейскими партнерами нельзя.



"Бомба" от председателя



В понедельник, 5 марта, в адрес "Нафтогаза" было официально направлено уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. С соответствующим заявлением выступил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Процедуру проведет Стокгольмский арбитраж.



Таков ответ на вердикт шведского суда, по которому российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда долларов украинской. Миллер обвинил судей в двойных стандартах, подчеркнув, что в этой "ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" экономически нецелесообразно и невыгодно".



Крайне нервно отреагировали на происходящее в Киеве. В частности, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала действия "Газпрома" "газовым шантажом со стороны России" и пригрозила вынести вопрос на рассмотрение межпарламентского совета Украина-НАТО, который начал работу в Одессе.



В Брюсселе слова Миллера также вызвали озабоченность. В минувшую субботу вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович обсудил ситуацию по телефону с министром энергетики России Александром Новаком. Итогом беседы стало официальное сообщение Еврокомиссии, что процедура расторжения контрактов займет время и поставки российского газа в Европу через территорию Украины пока продолжатся.



Назвать дату начала рассмотрения нового дела в Стокгольмском арбитраже юристы пока затрудняются, однако действия российской компании они считают правомерными. Юрист компании "Хренов и партнеры" Александр Костин отметил, что вынесенный вердикт существенно затрагивает интересы "Газпрома", а также договоренности сторон.



"Расторжение договора — неизбежное следствие данного решения. Но в отличие от государственного суда в арбитраже сроки рассмотрения дела определяются составом арбитров для каждого конкретного дела самостоятельно", — сказал юрист.



Ускорение желаний



"Газпром" пока сохранит транзит топлива через Украину. Напомним, поставки газа в страны ЕС осуществляются по трем магистральным газопроводам, доставшимся Киеву в наследство от СССР: "Союз", "Братство" и Трансбалканский.



Общая их протяженность на украинской территории составляет почти 3,7 тысячи километров. В 2017 году, по данным "Укртрансгаза", по этим трубам перекачали 93,5 миллиарда кубометров российского газа. Это примерно на 14% больше, чем годом ранее.



Киев надеялся, что в ближайшие два года, то есть до истечения сроков действия контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом", годовые объемы транзита вырастут до 110 миллиардов кубометров. С учетом повышения тарифов ожидалось существенное пополнение украинского бюджета: с двух до пяти миллиардов долларов в год.



Однако эти планы похоронил вердикт шведского суда, хоть и вынесенный в пользу "Нафтогаза". Впрочем, скандальное решение поддержать за счет "Газпрома" украинскую экономику по факту только ускорило процесс переноса основных маршрутов экспорта российского газа в Европу.



В 2016 году "Газпром" объявил о программе оптимизации затрат, которая в числе прочего предусматривает после ввода в эксплуатацию "Северного потока 2" ликвидацию почти четырех тысяч километров сухопутных газопроводов. Здесь нет никакой политики, а простой экономический расчет — себестоимость доставки газа из России в ЕС через Балтику в 1,6 раза ниже, чем через Украину.



Совсем отключать украинскую трубу не планировалось. Аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров подтверждает, что этот маршрут вполне мог бы быть востребован и после 2020 года. В частности, для поставок газа в Словакию, Венгрию, Чехию и Польшу.



Другое дело, что Киев наверняка попытался бы компенсировать падение доходов от снижения объемов экспорта путем повышения тарифов в четыре-пять раз. А российский экспортер никогда не согласится на такие условия, уверен собеседник РИА Новости. Это значит, что через пару лет сторонам в любом случае пришлось бы объявлять о прекращении сотрудничества.



Чувство долга



В форсировании событий есть один важный нюанс — обязательства "Газпрома" перед европейскими контрагентами по долгосрочным контрактам. Некоторые договоренности будут действовать даже после 2035 года.



Отказаться от их исполнения российская компания не вправе. Ранее эксперты высказывали мнение, что эти контракты могли быть пересмотрены после окончания транзитного договора с Киевом. Ну а теперь переговорный процесс придется ускорить.



"Потребуется существенно переформатировать газовые потоки на европейском направлении, а это новые риски для всех вовлеченных сторон", — говорит старший преподаватель кафедры стратегического управления ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Сергей Еремин.



Он не исключает, что одним из вариантов решения проблемы может стать перенос пунктов передачи газа с западной на восточную границу Украины. Тогда уже европейские партнеры "Газпрома" возьмут на себя ответственность за дальнейшую транспортировку топлива.



К слову, энергокомпании ЕС без восторга относились к подобной перспективе, ссылаясь на то, что риски несанкционированного отбора газа Украиной и издержки от других конфликтов учтены в высоких контрактных ценах на голубое топливо.



Нестеров, в свою очередь, не верит в окончательный российско-украинский "развод". Но если транзитные контракты все-таки расторгнут, то "Газпром" выполнит обязательства по долгосрочным контрактам и без Украины.



Эксперт напомнил, что мощность "Голубого потока", по которому газ идет из России в Турцию, составляет 15-16 миллиардов кубометров, газопровода через Белоруссию — до 30 миллиардов кубометров, "Северного потока" — 55 миллиардов кубометров. То есть уже сейчас, без учета "Северного потока 2", этого достаточно, чтобы обеспечить поставку топлива в ЕС по долгосрочным контрактам.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554988/ Источник: РИА «Новости» ← "Газпром" подал апелляцию на решение арбитража по спору с "Нафтогазом" На выборах в Италии победила Россия → Новости net.finam.ru