«Нефть России», 07.03.18, Москва, 00:32 "Газпром" во вторник объявил об обжаловании решений Стокгольмского арбитража, из-за которых компания решила расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.



"Газпром" уже подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. По разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года", — сообщил журналистам зампред правления российского газового холдинга Александр Медведев.

"Газпром" вчера (5 марта – ред.) также направил в "Нафтогаз Украины" уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения", — отметил он.



Решение по поставкам



"Газпром" и "Нафтогаз" в июне 2014 года предъявили друг другу встречные иски в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. "Газпром" объяснил свое решение хроническими неплатежами украинской компании, а также недобором контрактных объемов топлива. "Нафтогаз" же требовал изменения цены за предшествующее время, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и отмены запрета на перепродажу газа.



Арбитраж 22 декабря 2017 года принял решение по этому спору. Обе компании восприняли его как свою победу, однако деньги должен был получить все-таки российский холдинг – "Нафтогаз" обязали выплатить "Газпрому" долг за поставленный газ в размере 2,019 миллиарда долларов. Проценты в объеме 0,03% должны были начисляться за каждый день просрочки платежа.



Вместе с тем суд отклонил основную часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу", приходившуюся на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Учитывая то, что годовой контрактный объем составлял 52 миллиарда кубометров, а условие "бери или плати" распространялось на 80% от этого объема, недоборы и, соответственно, штрафы были очень внушительными. Как сообщал "Нафтогаз", суммарно такие штрафы за 2009-2017 годы составляли 56 миллиардов долларов.



Решением суда годовой контрактный объем был снижен до 5 миллиардов кубометров, а объем take or pay, который Киев должен оплачивать даже в случае недобора по своей вине, — до 4 миллиардов кубометров.



Кроме того, согласно заявлениям "Нафтогаза", ему удалось добиться ретроспективного снижения цены поставок во втором квартале 2014 года — до 352 долларов за тысячу кубометров с 485 долларов, благодаря чему снизилась общая сумма взыскания. Сторону Украины арбитраж занял и по еще двум пунктам контракта: отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку контрактной цены на газ к нефтепродуктам, вместо чего она будет рассчитываться исходя из стоимости газа на европейском спотовом рынке.



Решение по транзиту



"Нафтогаз" в октябре 2014 года в том же суде инициировал разбирательство по контракту на транзит газа. По мнению компании, права и обязанности по транзиту должны быть переданы новому оператору ГТС, а методика расчета транзитного тарифа должна быть изменена в соответствии с европейскими стандартами.



"Нафтогаз" также требовал компенсации за недопоставку объемов газа по транзиту, заявляя, что, согласно контракту, минимальный объем газа, который "Газпром" должен транспортировать через территорию Украины, составляет 110 миллиардов кубометров газа в год, однако годовой объем транзита в 2009–2013 годах равнялся в среднем 94 миллиардам кубометров.



Стокгольмский арбитраж в вынесенном 28 февраля решении по этому спору прислушался к последнему доводу, взыскав с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.



"Газпром" заявил о несогласии с решением суда, хотя и обратил внимание на то, что остальные требования "Нафтогаза" по транзитному контракту удовлетворены не были: арбитраж отклонил требования об увеличении тарифа на транзит газа (с его учетом денежные требования суммарно составляли 17 миллиардов долларов) и счел неприменимыми к контракту положения европейского и украинского антимонопольного законодательства.



Последнее мешает "Нафтогазу" передать контракт новому оператору газотранспортной системы (ГТС), в которого Киев, выполняя требования международных кредиторов, должен отделить от "Нафтогаза" бизнес по транспортировке газа.



В свою очередь украинская сторона сообщала, что арбитраж отклонил требования "Газпрома" по штрафам за незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.



Разрыв контрактов



По итогам двух решений "Газпром" заявил, что они создали дисбаланс в пользу украинской госкомпании, и поэтому российский холдинг намерен расторгнуть контракты через Стокгольмский арбитраж.



Согласно заявлению главы "Газпрома" Алексея Миллера, суд, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Российская компания указала, что арбитры приняли довод "Нафтогаза" о недоборе контрактных объемов из-за резкого ухудшения состояния украинской экономики, однако отклонили довод "Газпрома" о том, что транзит газа через Украину уменьшился в первую очередь из-за снижения закупок европейскими клиентами.



В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставки и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Украинская компания его получение подтвердила, заявив, что теперь, в соответствии с контрактами, сторонам дается 30 дней на переговоры по поставкам газа и 45 дней — по транзиту, и только после этого в случае отсутствия договоренностей "Газпром" получит право подать иск в арбитраж.



Решение "Газпрома" во вторник поддержал министр энергетики РФ Александр Новак, заявив: "По сути дела (суд — ред.) решил, чтобы за счет "Газпрома" субсидировать украинскую экономику. Естественно, это привело к тому, что такие контракты в этих условиях становятся экономически нецелесообразными, и "Газпром" принимает, естественно, правильное решение о том, чтобы начать процедуру расторжения этих контрактов".