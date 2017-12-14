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«Нефть России», 06.03.18, Москва, 17:06 Сальдированная прибыль российских предприятий сократилась в 2017 г. на 8,5% в годовом выражении до 10 трлн 320,5 млрд руб. против 11 трлн 285,1 млрд руб. в 2016 г., сообщает Росстат.
При этом в декабре 2017 г. сальдированная прибыль составила 905,9 млрд руб. против 1 трлн 479,1 млрд руб. в декабре 2016 г. (- 38,7%).
В 2017 г. 34,8 тыс. организаций получили совокупную прибыль в размере 12 трлн 276,1 млрд руб., 12,4 тыс. организаций имели совокупный убыток в размере 1 трлн 955,6 млрд руб.
Сальдированная прибыль компаний по добыче полезных ископаемых составила в 2017 г. 2 трлн 595,6 млрд руб. (- 17,9% к 2016 г.), обрабатывающих предприятий - 2 трлн 902,8 млрд руб. (- 7,2%), предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 560,1 млрд руб. (- 7,2%), предприятий оптовой и розничной торговли, а также предприятий по ремонту автотранспортных средств - 1 трлн 811,7 млрд руб. (- 22,6%), предприятий по перевозке и хранению товаров - 910,8 млрд руб. (- 3,1%), предприятий связи - 384,7 млрд руб. (+ 24,3%), сельхозпредприятий, охотоведческих и лесных хозяйств - 270,1 млрд руб. (- 22,3%), строительных компаний - 135,6 млрд руб. (+ 3,5%).
Доля убыточных организаций увеличилась в 2017 г. на 0,3% до 26,3%.
Сальдированная прибыль предприятий выросла в 2016 г. на 37,9% до 11 трлн 285,1 млрд руб. против 8 трлн 183,5 млрд руб. в 2015 г.