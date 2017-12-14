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Российские компании

Росстат: 26,3% предприятий понесли убытки в 2017 г.

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«Нефть России», 06.03.18, Москва, 17:06     Сальдированная прибыль российских предприятий сократилась в 2017 г. на 8,5% в годовом выражении до 10 трлн 320,5 млрд руб. против 11 трлн 285,1 млрд руб. в 2016 г., сообщает Росстат.
 
При этом в декабре 2017 г. сальдированная прибыль составила 905,9 млрд руб. против 1 трлн 479,1 млрд руб. в декабре 2016 г. (- 38,7%).
 
В 2017 г. 34,8 тыс. организаций получили совокупную прибыль в размере 12 трлн 276,1 млрд руб., 12,4 тыс. организаций имели совокупный убыток в размере 1 трлн 955,6 млрд руб.
 
Сальдированная прибыль компаний по добыче полезных ископаемых составила в 2017 г. 2 трлн 595,6 млрд руб. (- 17,9% к 2016 г.), обрабатывающих предприятий - 2 трлн 902,8 млрд руб. (- 7,2%), предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 560,1 млрд руб. (- 7,2%), предприятий оптовой и розничной торговли, а также предприятий по ремонту автотранспортных средств - 1 трлн 811,7 млрд руб. (- 22,6%), предприятий по перевозке и хранению товаров - 910,8 млрд руб. (- 3,1%), предприятий связи - 384,7 млрд руб. (+ 24,3%), сельхозпредприятий, охотоведческих и лесных хозяйств - 270,1 млрд руб. (- 22,3%), строительных компаний - 135,6 млрд руб. (+ 3,5%).
 
Доля убыточных организаций увеличилась в 2017 г. на 0,3% до 26,3%.
 
Сальдированная прибыль предприятий выросла в 2016 г. на 37,9% до 11 трлн 285,1 млрд руб. против 8 трлн 183,5 млрд руб. в 2015 г.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554983/

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Росстат: 26,3% предприятий понесли убытки в 2017 г.

«Нефть России», 06.03.18, Москва, 17:06    Сальдированная прибыль российских предприятий сократилась в 2017 г. на 8,5% в годовом выражении до 10 трлн 320,5 млрд руб. против 11 трлн 285,1 млрд руб. в 2016 г., сообщает Росстат.
 
При этом в декабре 2017 г. сальдированная прибыль составила 905,9 млрд руб. против 1 трлн 479,1 млрд руб. в декабре 2016 г. (- 38,7%).
 
В 2017 г. 34,8 тыс. организаций получили совокупную прибыль в размере 12 трлн 276,1 млрд руб., 12,4 тыс. организаций имели совокупный убыток в размере 1 трлн 955,6 млрд руб.
 
Сальдированная прибыль компаний по добыче полезных ископаемых составила в 2017 г. 2 трлн 595,6 млрд руб. (- 17,9% к 2016 г.), обрабатывающих предприятий - 2 трлн 902,8 млрд руб. (- 7,2%), предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 560,1 млрд руб. (- 7,2%), предприятий оптовой и розничной торговли, а также предприятий по ремонту автотранспортных средств - 1 трлн 811,7 млрд руб. (- 22,6%), предприятий по перевозке и хранению товаров - 910,8 млрд руб. (- 3,1%), предприятий связи - 384,7 млрд руб. (+ 24,3%), сельхозпредприятий, охотоведческих и лесных хозяйств - 270,1 млрд руб. (- 22,3%), строительных компаний - 135,6 млрд руб. (+ 3,5%).
 
Доля убыточных организаций увеличилась в 2017 г. на 0,3% до 26,3%.
 
Сальдированная прибыль предприятий выросла в 2016 г. на 37,9% до 11 трлн 285,1 млрд руб. против 8 трлн 183,5 млрд руб. в 2015 г.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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