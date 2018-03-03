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Украина и газ

Пушков назвал «Нафтогаз» «вымогателем»

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«Нефть России», 06.03.18, Москва, 07:31    Член Совета Федерации России Алексей Пушков считает, что украинская компания «Нафтогаз» больше похожа не на покупателя, а вымогателя. Об этом политик написал в твиттере.
 
«Чем раньше будут разорваны все отношения с Нафтогазом, тем лучше. Пусть Нафтогаз потом требует, возмущается, добивается и обращается куда угодно: для нас это не будет иметь значения, мы будем свободны от этого покупателя, больше похожего на вымогателя», — написал Пушков.
 
Политик подчеркнул, что когда Россия прекратит поставки газа на Украину, президент страны Петр Порошенко перестанет говорить о «газовом шантаже». Пушков также отметил, что после расторжения договора о поставках газа »(Украине откроются) светлые перспективы закупок газа у США или Катара».
 
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» не видит оснований для разрыва договора с «Газпромом» по транзиту газа.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554979/

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Пушков назвал «Нафтогаз» «вымогателем»

«Нефть России», 06.03.18, Москва, 07:31   Член Совета Федерации России Алексей Пушков считает, что украинская компания «Нафтогаз» больше похожа не на покупателя, а вымогателя. Об этом политик написал в твиттере.
 
«Чем раньше будут разорваны все отношения с Нафтогазом, тем лучше. Пусть Нафтогаз потом требует, возмущается, добивается и обращается куда угодно: для нас это не будет иметь значения, мы будем свободны от этого покупателя, больше похожего на вымогателя», — написал Пушков.
 
Политик подчеркнул, что когда Россия прекратит поставки газа на Украину, президент страны Петр Порошенко перестанет говорить о «газовом шантаже». Пушков также отметил, что после расторжения договора о поставках газа »(Украине откроются) светлые перспективы закупок газа у США или Катара».
 
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» не видит оснований для разрыва договора с «Газпромом» по транзиту газа.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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