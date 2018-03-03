Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 06 марта 2018 года, вторник , 15:14:53 мск
Нефть, Brent: $65.57 +1,04
Валюта:    57.1 +0,44    70.17 +0,7
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1272.68 Мб информации:

  • 537599 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Украина и газ

Порошенко обвинил Россию в газовом шантаже Украины и Европы

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 06.03.18, Москва, 07:18    Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что северные страны Европы не дадут Российской Федерации шантажировать ЕС и Украину.
 
"Я очень надеюсь, что страны северной Европы - Швеция, Финляндия, Дания - сыграют очень важную роль для того, чтобы не дать Российской Федерации использовать инструменты газового шантажа против Европейского Союза и Украины", - сказал Порошенко на встрече с министром обороны Швеции Петером Хультквистом в понедельник в Киеве.
 
Он отметил, что угрозы российского ОАО "Газпром" о прекращении поставок газа на Украину, несмотря на решение Стокгольмского арбитражного суда, и нежелание выполнять решение суда по транзиту газа, угрозы разрыва контракта дают "дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток-2", который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ и нарушает принципы диверсификации".
 
1 марта "Газпром" сообщил, что он получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. На следующий день глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что корпорация после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".
 
"Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.
 
5 марта Миллер уточнил, что "Газпром" официально направил уведомление в "Нафтогаз Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554978/

Торговая война Трампа обрушит рынок нефтиПушков назвал «Нафтогаз» «вымогателем»
Просмотров: 248
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Страшный сон правящих элит-3
Выставки:
Новости
Март 2018
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 
10:35 · ООН: мир потратил $233 млрд на кризисы за 10 лет
09:28 · Торговая война Трампа обрушит рынок нефти
09:16 · Почему экономика РФ отстала от мира?
08:02 · МИД: цель санкций США - дестабилизация России
07:31 · Пушков назвал «Нафтогаз» «вымогателем»
07:18 · Порошенко обвинил Россию в газовом шантаже Украины и Европы
01:24 · В "Нафтогазе" заявили о готовности обеспечивать транзит газа в Европу
01:12 · ЕК заявила о желании мирно решить спор РФ и Украины
00:57 · "Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России
00:48 · Климкин: Украина заставит "Газпром" заплатить
00:33 · "Нафтогаз" пока не ждет от "Газпрома" прекращения транзита газа
00:21 · "Нафтогаз" получил от "Газпрома" уведомление о расторжении контрактов
00:13 · "Газпром" начал расторжение контрактов с Украиной
00:04 · Сумма полученных в 2017 году взяток достигла в России 6,7 млрд руб.

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Порошенко обвинил Россию в газовом шантаже Украины и Европы

«Нефть России», 06.03.18, Москва, 07:18   Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что северные страны Европы не дадут Российской Федерации шантажировать ЕС и Украину.
 
"Я очень надеюсь, что страны северной Европы - Швеция, Финляндия, Дания - сыграют очень важную роль для того, чтобы не дать Российской Федерации использовать инструменты газового шантажа против Европейского Союза и Украины", - сказал Порошенко на встрече с министром обороны Швеции Петером Хультквистом в понедельник в Киеве.
 
Он отметил, что угрозы российского ОАО "Газпром" о прекращении поставок газа на Украину, несмотря на решение Стокгольмского арбитражного суда, и нежелание выполнять решение суда по транзиту газа, угрозы разрыва контракта дают "дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток-2", который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ и нарушает принципы диверсификации".
 
1 марта "Газпром" сообщил, что он получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. На следующий день глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что корпорация после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".
 
"Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.
 
5 марта Миллер уточнил, что "Газпром" официально направил уведомление в "Нафтогаз Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Январь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Февраль 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
Март 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 