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Порошенко обвинил Россию в газовом шантаже Украины и Европы
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«Нефть России», 06.03.18, Москва, 07:18 Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что северные страны Европы не дадут Российской Федерации шантажировать ЕС и Украину.
"Я очень надеюсь, что страны северной Европы - Швеция, Финляндия, Дания - сыграют очень важную роль для того, чтобы не дать Российской Федерации использовать инструменты газового шантажа против Европейского Союза и Украины", - сказал Порошенко на встрече с министром обороны Швеции Петером Хультквистом в понедельник в Киеве.
Он отметил, что угрозы российского ОАО "Газпром" о прекращении поставок газа на Украину, несмотря на решение Стокгольмского арбитражного суда, и нежелание выполнять решение суда по транзиту газа, угрозы разрыва контракта дают "дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток-2", который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ и нарушает принципы диверсификации".
1 марта "Газпром" сообщил, что он получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. На следующий день глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что корпорация после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".
"Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.
5 марта Миллер уточнил, что "Газпром" официально направил уведомление в "Нафтогаз Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.