«Нефть России», 06.03.18, Москва, 09:28 Политики в целом имеют меньшее влияние на экономику, чем они думают, но они способны вызвать серьезную дестабилизацию на рынке, когда принимают экономические решения по политическим причинам.



Именно таким решением и было заявление Дональда Трампа о скором введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Некоторые аналитики ожидают, что решение американского президента может вызвать массовую распродажу нефти и других сырьевых товаров и, следовательно, спровоцировать резкое падение цен.



На первый взгляд может показаться, что это, в принципе, разумная политика и в ее поддержку можно даже привести разумные аргументы. Однако время объявления указывает на то, что это скорее ответ на усиливающийся хаос внутри президентской администрации, и на активизацию расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, которое неумолимо приближается к самому Трампу.



На днях американский телеканал NBC сообщил, что члены команды Мюллера хотят изучить всю переписку (электронные письма, текстовые сообщения, документы, данные о телефонных звонках, сделанные от руки записки и прочие бумаги) президента и его нынешних и бывших соратников, датированные с 1 ноября 2015 г.



Таким образом, сделанное в прошлый четверг заявление главы Белого дома - политическая игра, безразличная к возможным краткосрочным экономическим последствиям.



Однако фактические последствия введения пошлин и неминуемые ответные меры таких важных торговых партнеров Америки, как Канада, Евросоюз и Китай, не основное.



Важно, как обычно бывает в подобных ситуациях, восприятие решения. А оно у трейдеров будет однозначным: предложенные меры являются серьезной угрозой глобальному росту и, следовательно, негативно отразятся на спросе нефти.



В период восстановления нефти в границах $60 за баррель большое внимание уделялось предложению, а решение членов ОПЕК сократить производство привело к уменьшению переизбытка сырой нефти. Но эти сокращения окажутся эффективными только в случае, если спрос продолжит рост.



Для некоторых игроков введение ввозных пошлин на сталь и алюминий может выглядеть не такой уж опасной вещью, но если вспомнить прошлый опыт, то подобные шаги, как правило, вели к торговой войне, последствия которой ощущались далеко за пределами США. Опять же, даже если это решение не закончится торговой войной, сама угроза способна вызвать серьезную дестабилизацию рынка.



Реакция на обещание Трампа, как в нефтяных ценах, так и на запасах нефти, пока достаточно приглушенная. Оба показателя в четверг и пятницу снизились, но не очень сильно.



В чем причина? Многие наблюдатели считают, что давление со стороны недовольных данным шагом экономических советников президента, таких как Гэри Кон, и высокопоставленных членов Республиканской партии смогут убедить главу Белого дома изменить свое решение.



Однако это выглядит маловероятным. Последовательность до сих пор не являлась характерной чертой политической карьеры Трампа. Последовательность соблюдалась лишь в одном - протекционизме. Протекционизм был основной темой в ходе его предвыборной кампании и в сегодняшней политике, поэтому надеяться на разворот в данный момент как минимум наивно.



Между тем, в понедельник рост цен на нефть возобновился, в первую очередь, по мнению аналитиков, в связи с ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке и прекращением работы крупнейшего нефтяного месторождения Ливии Шарара.



На бирже в Лондоне контракты на поставку европейского эталона Brent подорожали на 0,4% до $64,89 за баррель.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554977/ Источник: Вести ← Почему экономика РФ отстала от мира? Порошенко обвинил Россию в газовом шантаже Украины и Европы → Новости net.finam.ru