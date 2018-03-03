|
Новости oilru.com
Украина и газ
В "Нафтогазе" заявили о готовности обеспечивать транзит газа в Европу
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-3
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 06.03.18, Москва, 01:24 Украинский "Нафтогаз" готов обеспечивать транзит необходимых объемов газа в Европу, заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко на брифинге в понедельник.
"НАК "Нафтогаз" готов обеспечивать транзит всех необходимых объемов газа в Европу", — сказал Витренко на брифинге в понедельник.
По его словам, давление в украинской ГТС остается ниже, чем по контрактам с "Газпромом", что создает проблемы для обеспечения транзита в ЕС.
"Давление остается ниже, чем по контрактам. Это создает дополнительные проблемы для обсечения транзита. Эти проблемы состоят в том, что больше нагрузки на наши компрессорные станции, мы больше сжигаем топливного газа, соответственно несем больше затрат… Сейчас мы ответственно заявляем, что даже при таком низком давлении мы способны обеспечить надежность транзита", — добавил Витренко.
Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.