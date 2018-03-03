«Нефть России», 06.03.18, Москва, 01:12 Еврокомиссия (ЕК) решила выступить посредником в споре РФ и Украины по поставкам газа, заявила в понедельник пресс-секретарь Еврокомисии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.



"Зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович (энергокомиссар – прим. ред.) провел переговоры с министрами энергетики России и Украины в эти выходные. Мы озвучили наши предложения. Наша роль заключается в том, что мы готовы помогать вести диалог и оказывать посреднические услуги, если стороны обратятся к нам с таким запросом", - заявила Итконен.



"Следующий шаг заключаются в том, что мы намерены понять, что будут делать стороны, как они хотят двигаться, и тогда мы сможем снова собраться за одним столом для консультаций", - отметила она (ТАСС).



В субботу по итогам телефонных переговоров замглавы ЕК Мароша Шефчовича с министрами энергетики РФ и Украины, а также с руководством "Нафтогаза", Анна-Кайса Итконен подтвердила , что все обязательства по поставкам и транзиту российского газа в Евросоюз выполняются в полном объеме.



Как сообщали "Вести.Экономика", на прошлой неделе "Газпром" решил начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.



"Газпром" продолжает поставлять газ в ЕС в рекордном объеме по другим маршрутам.



Заявление российской компании последовало за решением Стокгольмского арбитража, который обязал "Газпром" выплатить украинской стороне $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом ранее присужденной "Газпрому" выплаты по контракту на поставку арбитраж произвел зачет встречных требований. В итоге "Газпром" обязали выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.



"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. - Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам".



"Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины, - отметил он. - В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554974/ Источник: Вести ← "Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России В "Нафтогазе" заявили о готовности обеспечивать транзит газа в Европу → Новости net.finam.ru