Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 06 марта 2018 года, вторник , 02:57:26 мск
Нефть, Brent: $65.57 +1,04
Валюта:    57.1 +0,44    70.17 +0,7
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1272.68 Мб информации:

  • 537599 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Украина и газ

"Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 06.03.18, Москва, 00:57    НАК "Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России, расположенное в Москве на улице Академика Пилюгина, 24.
 
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, наблюдательный совет НАК поручил правлению осуществить все необходимые мероприятия для ликвидации офиса до 12 марта 2018 года.
 
"Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства", - говорится в сообщении.
 
1 марта "Газпром" сообщил, что он получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. На следующий день глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что корпорация после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".
 
5 марта "Газпром" официально направил уведомление в "Нафтогаз Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.
 
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554973/

Климкин: Украина заставит "Газпром" заплатитьЕК заявила о желании мирно решить спор РФ и Украины
Просмотров: 122
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

"Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России

«Нефть России», 06.03.18, Москва, 00:57   НАК "Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России, расположенное в Москве на улице Академика Пилюгина, 24.
 
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, наблюдательный совет НАК поручил правлению осуществить все необходимые мероприятия для ликвидации офиса до 12 марта 2018 года.
 
"Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства", - говорится в сообщении.
 
1 марта "Газпром" сообщил, что он получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. На следующий день глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что корпорация после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".
 
5 марта "Газпром" официально направил уведомление в "Нафтогаз Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.
 
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Январь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Февраль 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
Март 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 