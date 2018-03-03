«Нефть России», 06.03.18, Москва, 00:57 НАК "Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России, расположенное в Москве на улице Академика Пилюгина, 24.



Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, наблюдательный совет НАК поручил правлению осуществить все необходимые мероприятия для ликвидации офиса до 12 марта 2018 года.



"Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства", - говорится в сообщении.



1 марта "Газпром" сообщил, что он получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. На следующий день глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что корпорация после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".



5 марта "Газпром" официально направил уведомление в "Нафтогаз Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.



"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554973/ Источник: Interfax ← Климкин: Украина заставит "Газпром" заплатить ЕК заявила о желании мирно решить спор РФ и Украины → Новости net.finam.ru