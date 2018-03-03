«Нефть России», 06.03.18, Москва, 00:48 Украина располагает юридическими возможностями, чтобы заставить "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитража о выплате "Нафтогазу Украины" $2,56 млрд, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.



"По правилам арбитража, они ("Газпром" - прим. ред.) должны выплачивать сумму компенсации сразу. Они уже нарушили правила арбитража. Они также нарушили правила арбитража, заявив о расторжении контрактов (с "Нафтогазом Украины" - прим. ред.), поскольку это невозможно с юридической точки зрения", - отметил Климкин, сообщает "Укринформ".



По словам Климкина, Украина уже подсчитывает активы" Газпрома" в Европе, а МИД с Минюстом страны обговаривают систему возврата средств Украине.



"Будем давить. Не забывайте: у нас есть нью-йоркская конвенция по выполнению решений арбитража. Если Россия не будет выполнять, пойдем в суды. Пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны. Я уже дал нашим послам поручения изучить активы "Газпрома" по всей Европе", - заявил Климкин и добавил, что "спрыгнуть" с необходимости выполнения решения арбитража "Газпрому" не удастся.



Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" вылатить $2,56 млрд по транзитному контракту с "Нафтогазом Украины". "Газпром" выразил несогласие с таким решением суда и заявил о намерении "защищать свои права доступными ему в соответствии с применимым законодательством средствами".



"Газпром" решил с 1 марта не поставлять газ "Нафтогазу Украины" и вернул полученную от Украины предоплату. "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины". При этом Минэнерго заверило, что спор "Газпрома" с Украиной ничем не угрожает транзиту газа из России в ЕС.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554972/