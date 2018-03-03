Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 06 марта 2018 года, вторник , 02:57:36 мск
Нефть, Brent: $65.57 +1,04
Валюта:    57.1 +0,44    70.17 +0,7
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1272.68 Мб информации:

  • 537599 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Украина и газ

Климкин: Украина заставит "Газпром" заплатить

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 06.03.18, Москва, 00:48     Украина располагает юридическими возможностями, чтобы заставить "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитража о выплате "Нафтогазу Украины" $2,56 млрд, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
 
"По правилам арбитража, они ("Газпром" - прим. ред.) должны выплачивать сумму компенсации сразу. Они уже нарушили правила арбитража. Они также нарушили правила арбитража, заявив о расторжении контрактов (с "Нафтогазом Украины" - прим. ред.), поскольку это невозможно с юридической точки зрения", - отметил Климкин, сообщает "Укринформ".
 
По словам Климкина, Украина уже подсчитывает активы" Газпрома" в Европе, а МИД с Минюстом страны обговаривают систему возврата средств Украине.
 
"Будем давить. Не забывайте: у нас есть нью-йоркская конвенция по выполнению решений арбитража. Если Россия не будет выполнять, пойдем в суды. Пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны. Я уже дал нашим послам поручения изучить активы "Газпрома" по всей Европе", - заявил Климкин и добавил, что "спрыгнуть" с необходимости выполнения решения арбитража "Газпрому" не удастся.
 
Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" вылатить $2,56 млрд по транзитному контракту с "Нафтогазом Украины". "Газпром" выразил несогласие с таким решением суда и заявил о намерении "защищать свои права доступными ему в соответствии с применимым законодательством средствами".
 
"Газпром" решил с 1 марта не поставлять газ "Нафтогазу Украины" и вернул полученную от Украины предоплату. "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины". При этом Минэнерго заверило, что спор "Газпрома" с Украиной ничем не угрожает транзиту газа из России в ЕС.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554972/

"Нафтогаз" пока не ждет от "Газпрома" прекращения транзита газа"Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России
Просмотров: 128
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Климкин: Украина заставит "Газпром" заплатить

«Нефть России», 06.03.18, Москва, 00:48    Украина располагает юридическими возможностями, чтобы заставить "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитража о выплате "Нафтогазу Украины" $2,56 млрд, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
 
"По правилам арбитража, они ("Газпром" - прим. ред.) должны выплачивать сумму компенсации сразу. Они уже нарушили правила арбитража. Они также нарушили правила арбитража, заявив о расторжении контрактов (с "Нафтогазом Украины" - прим. ред.), поскольку это невозможно с юридической точки зрения", - отметил Климкин, сообщает "Укринформ".
 
По словам Климкина, Украина уже подсчитывает активы" Газпрома" в Европе, а МИД с Минюстом страны обговаривают систему возврата средств Украине.
 
"Будем давить. Не забывайте: у нас есть нью-йоркская конвенция по выполнению решений арбитража. Если Россия не будет выполнять, пойдем в суды. Пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны. Я уже дал нашим послам поручения изучить активы "Газпрома" по всей Европе", - заявил Климкин и добавил, что "спрыгнуть" с необходимости выполнения решения арбитража "Газпрому" не удастся.
 
Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" вылатить $2,56 млрд по транзитному контракту с "Нафтогазом Украины". "Газпром" выразил несогласие с таким решением суда и заявил о намерении "защищать свои права доступными ему в соответствии с применимым законодательством средствами".
 
"Газпром" решил с 1 марта не поставлять газ "Нафтогазу Украины" и вернул полученную от Украины предоплату. "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины". При этом Минэнерго заверило, что спор "Газпрома" с Украиной ничем не угрожает транзиту газа из России в ЕС.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Январь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Февраль 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
Март 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 