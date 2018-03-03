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"Нафтогаз" пока не ждет от "Газпрома" прекращения транзита газа
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«Нефть России», 06.03.18, Москва, 00:33 "Нафтогаз" не ожидает прекращения транзита российского газа со стороны "Газпрома" по территории Украины, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко на брифинге в понедельник.
"Пока что мы этого не ожидаем", — сказал Витренко, отвечая на вопрос о том, может ли "Газпром" прекратить транзит до решения Стокгольмского арбитража.
При этом, по словам Витренко, "Нафтогаз" уверен, что контракты не будут разорваны, и будут действовать до конца 2019 года.
"Газпром" в понедельник направил "Нафтогазу Украины" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Нафтогаз" заявил, что получил информацию от "Газпрома" о намерении разорвать в суде контракты, либо внести в них изменений.
Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.