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Санкции

МИД: цель санкций США - дестабилизация России

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«Нефть России», 06.03.18, Москва, 08:02    Антироссийские санкции предыдущей администрации США продолжают действовать и направлены на дестабилизацию обстановки в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
 
"Как бы не пытались завуалировать под теми или иными словесами происходящее авторы и исполнители этого закона, на самом деле, его цель - не просто вмешиваться в наши внутренние дела, а вести дело к глубокой дестабилизации обстановки в стране. Для чего, как это официально отмечено, в частности, в пояснениях к этому закону, и это проходит и в других документах, американцы напрямую используют соответствующие неправительственные, некоммерческие организации", - заявил Рябков.
 
Замминистра уточнил, что "на такие цели в 2016-2018 гг., это только официально, то, что заявлено публично, ассигнованы бюджетные средства в размере $20 млн ежегодно". "Понятно, что суммы расходов на соответствующую работу гораздо выше, просто они проводятся по другим, в том числе закрытым статьям", - пояснил Рябков.
 
По его словам, подписанный президентом США Бараком Обамой в декабре 2014 г. и действующий поныне закон о поддержке свободы Украины "открыто призвал к вмешательству в наши внутренние дела, создал для этого формальную правовую базу". "В нем государственному секретарю США предписано напрямую и через неправительственные и международные организации способствовать достижению соответствующих целей Вашингтона на российском направлении. Этот закон никто не отменял. И администрация США будет действовать в соответствии с его предписаниями", - подчеркнул Рябков.
 
МИД совместно с другими федеральными органами исполнительной власти "продолжит соответствующую работу на этом ключевом для обеспечения суверенитета нашей страны и ее внешнеполитических интересов направлении", заключил замминистра.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554970/

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МИД: цель санкций США - дестабилизация России

«Нефть России», 06.03.18, Москва, 08:02   Антироссийские санкции предыдущей администрации США продолжают действовать и направлены на дестабилизацию обстановки в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
 
"Как бы не пытались завуалировать под теми или иными словесами происходящее авторы и исполнители этого закона, на самом деле, его цель - не просто вмешиваться в наши внутренние дела, а вести дело к глубокой дестабилизации обстановки в стране. Для чего, как это официально отмечено, в частности, в пояснениях к этому закону, и это проходит и в других документах, американцы напрямую используют соответствующие неправительственные, некоммерческие организации", - заявил Рябков.
 
Замминистра уточнил, что "на такие цели в 2016-2018 гг., это только официально, то, что заявлено публично, ассигнованы бюджетные средства в размере $20 млн ежегодно". "Понятно, что суммы расходов на соответствующую работу гораздо выше, просто они проводятся по другим, в том числе закрытым статьям", - пояснил Рябков.
 
По его словам, подписанный президентом США Бараком Обамой в декабре 2014 г. и действующий поныне закон о поддержке свободы Украины "открыто призвал к вмешательству в наши внутренние дела, создал для этого формальную правовую базу". "В нем государственному секретарю США предписано напрямую и через неправительственные и международные организации способствовать достижению соответствующих целей Вашингтона на российском направлении. Этот закон никто не отменял. И администрация США будет действовать в соответствии с его предписаниями", - подчеркнул Рябков.
 
МИД совместно с другими федеральными органами исполнительной власти "продолжит соответствующую работу на этом ключевом для обеспечения суверенитета нашей страны и ее внешнеполитических интересов направлении", заключил замминистра.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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