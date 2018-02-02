«Нефть России», 06.03.18, Москва, 08:02 Антироссийские санкции предыдущей администрации США продолжают действовать и направлены на дестабилизацию обстановки в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.



"Как бы не пытались завуалировать под теми или иными словесами происходящее авторы и исполнители этого закона, на самом деле, его цель - не просто вмешиваться в наши внутренние дела, а вести дело к глубокой дестабилизации обстановки в стране. Для чего, как это официально отмечено, в частности, в пояснениях к этому закону, и это проходит и в других документах, американцы напрямую используют соответствующие неправительственные, некоммерческие организации", - заявил Рябков.



Замминистра уточнил, что "на такие цели в 2016-2018 гг., это только официально, то, что заявлено публично, ассигнованы бюджетные средства в размере $20 млн ежегодно". "Понятно, что суммы расходов на соответствующую работу гораздо выше, просто они проводятся по другим, в том числе закрытым статьям", - пояснил Рябков.



По его словам, подписанный президентом США Бараком Обамой в декабре 2014 г. и действующий поныне закон о поддержке свободы Украины "открыто призвал к вмешательству в наши внутренние дела, создал для этого формальную правовую базу". "В нем государственному секретарю США предписано напрямую и через неправительственные и международные организации способствовать достижению соответствующих целей Вашингтона на российском направлении. Этот закон никто не отменял. И администрация США будет действовать в соответствии с его предписаниями", - подчеркнул Рябков.



МИД совместно с другими федеральными органами исполнительной власти "продолжит соответствующую работу на этом ключевом для обеспечения суверенитета нашей страны и ее внешнеполитических интересов направлении", заключил замминистра.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554970/ Источник: Вести ← "Нафтогаз" получил от "Газпрома" уведомление о расторжении контрактов "Нафтогаз" пока не ждет от "Газпрома" прекращения транзита газа → Новости net.finam.ru