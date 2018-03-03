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"Нафтогаз" получил от "Газпрома" уведомление о расторжении контрактов
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«Нефть России», 06.03.18, Москва, 00:21 НАК "Нафтогаз Украины" получил от ПАО "Газпром" уведомление о намерении обратиться в Стокгольмский арбитраж относительно расторжения или пересмотра условий контрактов от 2009 года на поставку и транзит газа, сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.
При этом он заявил, что "Нафтогаз Украины" заинтересован в сохранении транзита российского газа по территории Украины и готов выполнять договор о транзите с "Газпромом", подписанный в 2009 году с внесенными в него изменениями в рамках решений Стокгольмского арбитража.
Витренко уточнил, что существующие договоры с "Газпромом" о поставке и транзите газа от 2009 года предусматривают определенную процедуру, которую надо соблюсти при желании разорвать их: по договору о поставке надо предупредить об этом контрагента за 30 дней, а по договору о транзите - за 45 дней, а в случае неудачи последующих переговоров следует обратиться в Стокгольмский арбитраж.
Информация о разрыве договоров, озвученная "Газпромом", пока касается только такого намерения российского концерна обратиться в арбитраж.
1 марта "Газпром" сообщил, что он получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. На следующий день глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".
5 марта "Газпром" официально направил уведомление в "Нафтогаз Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.