«Нефть России», 06.03.18, Москва, 00:13 "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Газпром".



Расторжение контрактов с украинской стороной началось после "асимметричного решения" Стокгольмского арбитражного суда. Об этом председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил в эфире телеканала "Россия 24".



Он отметил, что решение суда "нарушило баланс сторон". При этом глава российской компании подчеркнул, что "Газпром" не будет оплачивать "решение экономических проблем на Украине".



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"Стокгольмский арбитражный суд, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение в отношении контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение Стокгольмского арбитража существенно нарушило баланс сторон по данному контракту.



При этом арбитраж свое решение аргументировал резким ухудшением экономического положения дел на Украине. Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы на Украине. В такой ситуации для "Газпрома" продолжение действия этих контрактов является экономически невыгодным и нецелесообразным. "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554968/