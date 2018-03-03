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Украина и газ

"Газпром" начал расторжение контрактов с Украиной

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«Нефть России», 06.03.18, Москва, 00:13     "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Газпром".
 
Расторжение контрактов с украинской стороной началось после "асимметричного решения" Стокгольмского арбитражного суда. Об этом председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил в эфире телеканала "Россия 24".
 
Он отметил, что решение суда "нарушило баланс сторон". При этом глава российской компании подчеркнул, что "Газпром" не будет оплачивать "решение экономических проблем на Украине".
 
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"Стокгольмский арбитражный суд, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение в отношении контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение Стокгольмского арбитража существенно нарушило баланс сторон по данному контракту.
 
При этом арбитраж свое решение аргументировал резким ухудшением экономического положения дел на Украине. Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы на Украине. В такой ситуации для "Газпрома" продолжение действия этих контрактов является экономически невыгодным и нецелесообразным. "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554968/

Сумма полученных в 2017 году взяток достигла в России 6,7 млрд руб."Нафтогаз" получил от "Газпрома" уведомление о расторжении контрактов
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"Газпром" начал расторжение контрактов с Украиной

«Нефть России», 06.03.18, Москва, 00:13    "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Газпром".
 
Расторжение контрактов с украинской стороной началось после "асимметричного решения" Стокгольмского арбитражного суда. Об этом председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил в эфире телеканала "Россия 24".
 
Он отметил, что решение суда "нарушило баланс сторон". При этом глава российской компании подчеркнул, что "Газпром" не будет оплачивать "решение экономических проблем на Украине".
 
[HTML][/HTML]
 
"Стокгольмский арбитражный суд, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение в отношении контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение Стокгольмского арбитража существенно нарушило баланс сторон по данному контракту.
 
При этом арбитраж свое решение аргументировал резким ухудшением экономического положения дел на Украине. Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы на Украине. В такой ситуации для "Газпрома" продолжение действия этих контрактов является экономически невыгодным и нецелесообразным. "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке".
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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