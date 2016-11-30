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Геология

МЭА зафиксировало рекордно низкие инвестиции в геологоразведку в 2017 году

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«Нефть России», 05.03.18, Москва, 12:15    Мировые затраты на геологоразведку в 2017 году оказались рекордно низкими с 2005 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Международного энергетического агентства (МЭА).
 
«В то время как общий объем инвестиций в добычу нефти в прошлом году практически не изменился, расходы на разведку сокращаются третий год подряд — $41,7 млрд, это самый низкий уровень с 2005 года. Неудивительно, что количество найденной нефти в мире упало до еще одного рекордного минимума — до менее чем 4 млрд баррелей», — заявили в МЭА.
 
Эксперты подчеркнули, что такое малое количество нефти в мире не находили с 1930-х годов.
 
Ранее МЭА рассказало, когда рост добычи нефти в России достигнет пика.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554965/

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МЭА зафиксировало рекордно низкие инвестиции в геологоразведку в 2017 году

«Нефть России», 05.03.18, Москва, 12:15   Мировые затраты на геологоразведку в 2017 году оказались рекордно низкими с 2005 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Международного энергетического агентства (МЭА).
 
«В то время как общий объем инвестиций в добычу нефти в прошлом году практически не изменился, расходы на разведку сокращаются третий год подряд — $41,7 млрд, это самый низкий уровень с 2005 года. Неудивительно, что количество найденной нефти в мире упало до еще одного рекордного минимума — до менее чем 4 млрд баррелей», — заявили в МЭА.
 
Эксперты подчеркнули, что такое малое количество нефти в мире не находили с 1930-х годов.
 
Ранее МЭА рассказало, когда рост добычи нефти в России достигнет пика.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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