«Нефть России», 05.03.18, Москва, 11:58 Доходы Москвы за 2017 год составили 2,044 трлн руб. Об этом сообщается в материалах департамента финансов Москвы.



Больше всего доходов бюджет получил от налогов — НДФЛ и налог на прибыль принесли 818 и 653 млрд руб. соответственно.



Отмечается, что бюджет был исполнен с нулевым дефицитом.



По сравнению с 2016 годом доходы Москвы выросли более чем на 10%.



Департамент столицы ожидает, что в 2018 году доходы Москвы составят 2,1 трлн руб., а в 2019 году — 2,2 трлн.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что доходы столицы выросли в 2017 году на 13% и превысили 2 трлн руб.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554963/ Источник: Газета.ру ← Что ждать от рубля в марте? 10 рисков для мировой экономики в 2018 году → Новости net.finam.ru