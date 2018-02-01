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Экономика

Доходы Москвы превысили 2 трлн рублей за год

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«Нефть России», 05.03.18, Москва, 11:58    Доходы Москвы за 2017 год составили 2,044 трлн руб. Об этом сообщается в материалах департамента финансов Москвы.
 
Больше всего доходов бюджет получил от налогов — НДФЛ и налог на прибыль принесли 818 и 653 млрд руб. соответственно.
 
Отмечается, что бюджет был исполнен с нулевым дефицитом.
 
По сравнению с 2016 годом доходы Москвы выросли более чем на 10%.
 
Департамент столицы ожидает, что в 2018 году доходы Москвы составят 2,1 трлн руб., а в 2019 году — 2,2 трлн.
 
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что доходы столицы выросли в 2017 году на 13% и превысили 2 трлн руб.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554963/

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Доходы Москвы превысили 2 трлн рублей за год

«Нефть России», 05.03.18, Москва, 11:58   Доходы Москвы за 2017 год составили 2,044 трлн руб. Об этом сообщается в материалах департамента финансов Москвы.
 
Больше всего доходов бюджет получил от налогов — НДФЛ и налог на прибыль принесли 818 и 653 млрд руб. соответственно.
 
Отмечается, что бюджет был исполнен с нулевым дефицитом.
 
По сравнению с 2016 годом доходы Москвы выросли более чем на 10%.
 
Департамент столицы ожидает, что в 2018 году доходы Москвы составят 2,1 трлн руб., а в 2019 году — 2,2 трлн.
 
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что доходы столицы выросли в 2017 году на 13% и превысили 2 трлн руб.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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