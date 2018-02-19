«Нефть России», 05.03.18, Москва, 11:48 Курс рубля с начала года практически не изменился, несмотря на то что в какой-то момент в паре с долларом были показаны локальные минимумы. Каковы перспективы российской валюты в ближайшее время?



В первую очередь действительно нужно отметить завидную стабильность курса рубля. Цены на нефть сейчас гораздо волатильнее, чем рубль, поэтому, возможно, примерно так все и останется.



Стоит сказать также, что в марте давление на курс со стороны Минфина будет несколько ниже. Из-за снижения нефтяных цен покупки валюты станут меньше. В феврале, напомним, Минфин приобрел рекордный объем иностранной валюты - 298 млдр руб.



Кроме того, по оценкам аналитиков, российские экспортеры увеличат продажу валютной выручки. Рубли потребуются для выплаты налогов на общую сумму 650 млрд руб., прогнозирует Сбербанк CIB.

Все эти факторы, безусловно, окажут поддержку рублю, однако многое также будет зависеть от динамики цен на нефть.



Как будет вести себя рынок энергоносителей, предсказать достаточно сложно. Здесь многое будет зависеть от динамики на валютном рынке: если доллар возобновит снижение, то вероятность роста нефтяных котировок возрастет, если же доллар будет укрепляться, то, наоборот, рынок нефти скорее будет снижаться и дальше.



Среднесрочную динамику на валютном рынке, скорее всего, задаст заседание Европейского центрального банка, которое состоится на этой неделе. Если Марио Драги подтвердит свою решимость сворачивать стимулирующие программы, то евро с высокой долей вероятности будет расти.



Напомним, на прошлой неделе Банк Японии заявил о готовности свернуть стимулы в 2019 г., после чего курс иены ускорил укрепление.



Возвращаясь к теме рубля, стоит сказать, что в апреле российским компаниям предстоят существенные выплаты по внешнему долгу - около $6,5 млрд.

Это негативный фактор, так как валюту начнут покупать заранее. Но и здесь есть свой противовес. Сейчас зарубежные инвесторы активно покупают российские ОФЗ, что оказывает поддержку рублю. Более того, очевидно, в ближайшее время избавляться от этих бумаг они не собираются, а значит, пока мы вправе ждать от рубля стабильности.



Напомним, что на минувшей неделе Министерство финансов РФ продало в общем сложности облигации на 50 млрд руб. - рекордный в 2018 г. объем, спрос при этом почти втрое превысил предложение и составил 140,3 млрд руб.



На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 26225 с погашением в мае 2034 г. на 25 млрд руб. Цена отсечения составила 99,76% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,41% годовых. Средневзвешенная доходность — 7,4% годовых. Спрос — 66,21 млрд руб.



На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ 26223 с погашением в феврале 2024 г. также на 25 млрд руб. Цена отсечения составила 98,81% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,86% годовых. Средневзвешенная доходность — 6,82% годовых. Спрос — 74,129 млрд руб.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554962/ Источник: Вести ← ЕК прокомментировала намерение Газпрома расторгнуть контракты с Нафтогазом Доходы Москвы превысили 2 трлн рублей за год → Новости net.finam.ru