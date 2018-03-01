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Украина и газ

ЕК прокомментировала намерение Газпрома расторгнуть контракты с Нафтогазом

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«Нефть России», 05.03.18, Москва, 11:09    Намерение "Газпрома" завершить контакты с "Нафтогазом" не будет иметь незамедлительных последствий для поставок газа, говорится в сообщении Еврокомиссии.

 
"Вице-президент Шефчович был проинформирован, что "Газпром" по-прежнему намерен завершить свои контракты с "Нафтогазом". Эта процедура может, однако, занять некоторое время и не будет иметь незамедлительных последствий для потоков газа", — говорится в сообщении относительно ситуации с газом после контактов Шефчовича с российской и украинской сторонами.
 
Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.
 
Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. В субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554959/

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ЕК прокомментировала намерение Газпрома расторгнуть контракты с Нафтогазом

«Нефть России», 05.03.18, Москва, 11:09   Намерение "Газпрома" завершить контакты с "Нафтогазом" не будет иметь незамедлительных последствий для поставок газа, говорится в сообщении Еврокомиссии.

 
"Вице-президент Шефчович был проинформирован, что "Газпром" по-прежнему намерен завершить свои контракты с "Нафтогазом". Эта процедура может, однако, занять некоторое время и не будет иметь незамедлительных последствий для потоков газа", — говорится в сообщении относительно ситуации с газом после контактов Шефчовича с российской и украинской сторонами.
 
Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.
 
Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. В субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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