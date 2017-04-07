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Польша насчитала за Германией долг по репарациям в $850 млрд
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«Нефть России», 04.03.18, Москва, 09:25 Польша оценила ущерб, нанесенный ей Германией в ходе Второй мировой войны, в $850 млрд, заявил глава комиссии по репарациям Аркадиуш Мулярчик изданию Rzeczpospolita.
По словам чиновника, это огромная, но оправданная сумма, учитывая разрушение польских городов и деревень, экономической и промышленной инфраструктуры, а также демографические последствия войны.
В этом году комиссия, которую возглавляет Мулярчик, должна представить отчет, на основании которого Варшава может официально обратиться к Берлину с требованием о выплате репараций. Между тем, ранее в ФРГ заявляли, что полностью выполнили свои обязательства перед Польшей, и вопрос о выплате репараций рассматривать не намерены.
После войны было принято решение о том, что Польша получит денежные компенсации из доли СССР в размере $1,5 млрд. С 1954 года польские власти отказались о получения репараций; нынешние власти страны отмечают, что это решение было навязано советским руководством.
Мулярчик заявил, что у Польши есть законные основания требовать компенсаций и от России, однако получение выплат от Германии выглядит более реалистичным, поскольку РФ "не соблюдает международное право".