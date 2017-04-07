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Польша насчитала за Германией долг по репарациям в $850 млрд

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«Нефть России», 04.03.18, Москва, 09:25    Польша оценила ущерб, нанесенный ей Германией в ходе Второй мировой войны, в $850 млрд, заявил глава комиссии по репарациям Аркадиуш Мулярчик изданию Rzeczpospolita.
 
По словам чиновника, это огромная, но оправданная сумма, учитывая разрушение польских городов и деревень, экономической и промышленной инфраструктуры, а также демографические последствия войны.
 
В этом году комиссия, которую возглавляет Мулярчик, должна представить отчет, на основании которого Варшава может официально обратиться к Берлину с требованием о выплате репараций. Между тем, ранее в ФРГ заявляли, что полностью выполнили свои обязательства перед Польшей, и вопрос о выплате репараций рассматривать не намерены.
 
После войны было принято решение о том, что Польша получит денежные компенсации из доли СССР в размере $1,5 млрд. С 1954 года польские власти отказались о получения репараций; нынешние власти страны отмечают, что это решение было навязано советским руководством.
 
Мулярчик заявил, что у Польши есть законные основания требовать компенсаций и от России, однако получение выплат от Германии выглядит более реалистичным, поскольку РФ "не соблюдает международное право".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554953/

"Нафтогаз" потребует от "Газпрома" компенсацию за закупки газа в Европе
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Польша насчитала за Германией долг по репарациям в $850 млрд

«Нефть России», 04.03.18, Москва, 09:25   Польша оценила ущерб, нанесенный ей Германией в ходе Второй мировой войны, в $850 млрд, заявил глава комиссии по репарациям Аркадиуш Мулярчик изданию Rzeczpospolita.
 
По словам чиновника, это огромная, но оправданная сумма, учитывая разрушение польских городов и деревень, экономической и промышленной инфраструктуры, а также демографические последствия войны.
 
В этом году комиссия, которую возглавляет Мулярчик, должна представить отчет, на основании которого Варшава может официально обратиться к Берлину с требованием о выплате репараций. Между тем, ранее в ФРГ заявляли, что полностью выполнили свои обязательства перед Польшей, и вопрос о выплате репараций рассматривать не намерены.
 
После войны было принято решение о том, что Польша получит денежные компенсации из доли СССР в размере $1,5 млрд. С 1954 года польские власти отказались о получения репараций; нынешние власти страны отмечают, что это решение было навязано советским руководством.
 
Мулярчик заявил, что у Польши есть законные основания требовать компенсаций и от России, однако получение выплат от Германии выглядит более реалистичным, поскольку РФ "не соблюдает международное право".
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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