|
Новости oilru.com
Украина и газ
"Нафтогаз" потребует от "Газпрома" компенсацию за закупки газа в Европе
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-3
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 04.03.18, Москва, 08:54 "Нафтогаз" намерен потребовать от "Газпрома" компенсацию разницы между ценой газа, который сейчас поставляется на Украину из Европы, и стоимостью, определенной Стокгольмским арбитражем. Об этом в эфире канала "24" заявил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
Из-за решения российского концерна "Нафтогаз" вынужден закупать в Европе газ по более высокой цене, заявил топ-менеджер. По его словам, проблем для украинской компании не возникло бы, если "Газпром" предупредил о прекращении поставок заранее. "Мы, возможно, тоже ограничили бы потребление, но это было бы более ожидаемо и более спланировано", — сказал он.
Ранее "Газпром" разорвал контракты на поставку и транзит газа с украинским "Нафтогазом". Председатель правления российской компании Алексей Миллер объяснил, что причиной такого решения стало "асимметричное" решение Стокгольмского арбитража по контрактам с "Нафтогазом", которое "существенно нарушило баланс интересов сторон". В подобной ситуации "Газпром" не намерен "решать экономические проблемы Украины" за свой счет, подчеркнул Миллер.
В среду Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с российской компании 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. Руководство российской стороны заявило, что не согласно с подобным вердиктом.