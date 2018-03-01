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Украина и газ

"Нафтогаз" потребует от "Газпрома" компенсацию за закупки газа в Европе

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«Нефть России», 04.03.18, Москва, 08:54     "Нафтогаз" намерен потребовать от "Газпрома" компенсацию разницы между ценой газа, который сейчас поставляется на Украину из Европы, и стоимостью, определенной Стокгольмским арбитражем. Об этом в эфире канала "24" заявил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
 
Из-за решения российского концерна "Нафтогаз" вынужден закупать в Европе газ по более высокой цене, заявил топ-менеджер. По его словам, проблем для украинской компании не возникло бы, если "Газпром" предупредил о прекращении поставок заранее. "Мы, возможно, тоже ограничили бы потребление, но это было бы более ожидаемо и более спланировано", — сказал он.
 
Ранее "Газпром" разорвал контракты на поставку и транзит газа с украинским "Нафтогазом". Председатель правления российской компании Алексей Миллер объяснил, что причиной такого решения стало "асимметричное" решение Стокгольмского арбитража по контрактам с "Нафтогазом", которое "существенно нарушило баланс интересов сторон". В подобной ситуации "Газпром" не намерен "решать экономические проблемы Украины" за свой счет, подчеркнул Миллер.
 
В среду Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с российской компании 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. Руководство российской стороны заявило, что не согласно с подобным вердиктом.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554952/

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"Нафтогаз" потребует от "Газпрома" компенсацию за закупки газа в Европе

«Нефть России», 04.03.18, Москва, 08:54    "Нафтогаз" намерен потребовать от "Газпрома" компенсацию разницы между ценой газа, который сейчас поставляется на Украину из Европы, и стоимостью, определенной Стокгольмским арбитражем. Об этом в эфире канала "24" заявил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
 
Из-за решения российского концерна "Нафтогаз" вынужден закупать в Европе газ по более высокой цене, заявил топ-менеджер. По его словам, проблем для украинской компании не возникло бы, если "Газпром" предупредил о прекращении поставок заранее. "Мы, возможно, тоже ограничили бы потребление, но это было бы более ожидаемо и более спланировано", — сказал он.
 
Ранее "Газпром" разорвал контракты на поставку и транзит газа с украинским "Нафтогазом". Председатель правления российской компании Алексей Миллер объяснил, что причиной такого решения стало "асимметричное" решение Стокгольмского арбитража по контрактам с "Нафтогазом", которое "существенно нарушило баланс интересов сторон". В подобной ситуации "Газпром" не намерен "решать экономические проблемы Украины" за свой счет, подчеркнул Миллер.
 
В среду Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с российской компании 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. Руководство российской стороны заявило, что не согласно с подобным вердиктом.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
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