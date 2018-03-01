Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 04 марта 2018 года, воскресенье , 14:00:46 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    56.66 0    69.47 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1272.65 Мб информации:

  • 537584 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Украина и газ

США рассчитывают, что "Газпром" продолжит поставлять Украине газ

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 04.03.18, Москва, 08:22    США рассчитывают, что "Газпром" продолжит поставлять газ на Украину, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

 
"Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что она является надежным поставщиком газа", — написала Науэрт в своем Twitter.
 
Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с российского концерна в пользу украинской компании 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) "Газпром" должен выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. Российская сторона заявила о несогласии с последним решением.
 
В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что концерн вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс интересов и сделали продолжение действия контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554951/

В Минэнерго РФ заверили в отсутствии угроз транзиту газа в Европу через Украину"Нафтогаз" потребует от "Газпрома" компенсацию за закупки газа в Европе
Просмотров: 194
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

США рассчитывают, что "Газпром" продолжит поставлять Украине газ

«Нефть России», 04.03.18, Москва, 08:22   США рассчитывают, что "Газпром" продолжит поставлять газ на Украину, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

 
"Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что она является надежным поставщиком газа", — написала Науэрт в своем Twitter.
 
Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с российского концерна в пользу украинской компании 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) "Газпром" должен выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. Российская сторона заявила о несогласии с последним решением.
 
В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что концерн вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс интересов и сделали продолжение действия контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Январь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Февраль 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
Март 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 