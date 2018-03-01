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США рассчитывают, что "Газпром" продолжит поставлять Украине газ
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«Нефть России», 04.03.18, Москва, 08:22 США рассчитывают, что "Газпром" продолжит поставлять газ на Украину, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.
"Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что она является надежным поставщиком газа", — написала Науэрт в своем Twitter.
Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с российского концерна в пользу украинской компании 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) "Газпром" должен выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. Российская сторона заявила о несогласии с последним решением.
В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что концерн вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс интересов и сделали продолжение действия контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".