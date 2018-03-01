«Нефть России», 04.03.18, Москва, 00:18 Глава Минэнерго РФ Александр Новак заверил Еврокомиссара по энергетике Мароша Шефчовича, что транзиту российского газа в Европу через Украину ничто не угрожает, сообщил "Интерфаксу" представитель Минэнерго.



Новак и Шефчович по телефону обсуждали вопрос о ситуации с поставками газа на Украину и в Европу после решения Стокгольмского арбитражного суда.



В ходе разговора еврокомиссар по энергетике передал обеспокоенности украинской стороны, возникшие по итогам Стокгольмского арбитража.



Глава российского Минэнерго со своей стороны заверил, что "транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом", передает представитель российского ведомства. "До момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает", - добавил он.



Собеседники подтвердили готовность поддерживать тесный контакт.



Ранее в субботу "Газпром" заявил о начале обещанной днем ранее процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". По словам зампреда правления компании Александра Медведева, "новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров".



Как сообщалось, "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании в арбитражном суде расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит газа через ее территорию в Европу.



Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018. А до конца срока действия контрактов (транзитного и поставочного) остается меньше двух лет (до конца 2019 года). Своим иском о расторжении "Газпром" как минимум стремится остановить штрафы за недостаточный транзит за следующие два года и прожить по временным условиям и временным тарифам - до нового решения арбитража.



Тем временем уже через месяц должно завершиться строительство первой нитки магистрали "Турецкий поток", по которой газ пойдет в обход Украины на запад Турции, а также может частично быть распределен в соседние страны Европы. Согласно последнему комментарию главы "Газпрома" Алексея Миллера, уже построено по двум ниткам более 910 км газопровода "Турецкий поток" - это 49% трассы проекта.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554950/ Источник: Interfax ← Газовая угроза: почему «Газпром» решил расторгнуть контракты с Украиной США рассчитывают, что "Газпром" продолжит поставлять Украине газ → Новости net.finam.ru